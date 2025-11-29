Ümraniye-Göztepe Metrosunun yüzde 90'ı tamamlandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Durdurulan metro projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Kredisini tamamlayarak ayağa kaldırdığımız Ümraniye - Ataşehir - Göztepe Metro Hattı’nın fiziki ilerlemesi yüzde 90 seviyesine ulaştı. İstanbulluların ulaşımını rahatlatmak için kesintisiz çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Kaynak:ANKA