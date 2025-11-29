Ümraniye-Göztepe Metrosunun yüzde 90'ı tamamlandı

Ümraniye-Göztepe Metrosunun yüzde 90'ı tamamlandı
Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), " Ümraniye - Ataşehir - Göztepe Metro Hattı’nın fiziki ilerlemesi yüzde 90 seviyesine ulaştı" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Durdurulan metro projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Kredisini tamamlayarak ayağa kaldırdığımız Ümraniye - Ataşehir - Göztepe Metro Hattı’nın fiziki ilerlemesi yüzde 90 seviyesine ulaştı. İstanbulluların ulaşımını rahatlatmak için kesintisiz çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Uraloğlu Şehir Hastanesi Metrosu'nun hedef yolcu sayısını açıkladıBakan Uraloğlu Şehir Hastanesi Metrosu'nun hedef yolcu sayısını açıkladı

Metroda kesintisiz iletişim dönemi: Türkiye’de ilk kez İzmir’de başladıMetroda kesintisiz iletişim dönemi: Türkiye’de ilk kez İzmir’de başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Durdurulan metro projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Kredisini tamamlayarak ayağa kaldırdığımız Ümraniye - Ataşehir - Göztepe Metro Hattı’nın fiziki ilerlemesi yüzde 90 seviyesine ulaştı. İstanbulluların ulaşımını rahatlatmak için kesintisiz çalışıyoruz."

Kaynak:ANKA

