Metroda kesintisiz iletişim dönemi: Türkiye’de ilk kez İzmir’de başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinesinde ocak ayında başlayan çalışmalar çerçevesinde 27 kilometrelik hatta kablolama ve anten montajı yapıldı, sinyaller test edildi.

Çalışmalar gece 01.30 ile 03.30 arasında, seferlerin tamamen durduğu zaman diliminde gerçekleştirildi. 5G teknolojisine uyumlu olarak kurulan sistem sonucunda metro yolcuları, 27 kilometrelik hat üzerindeki istasyonlarda ve kapalı tünellerde cep telefonlarıyla konuşabilmeye ve internete giriş yapabilmeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürü İbrahim Karahan, ocak ayında başladıkları çalışmaları ekim ayında tamamladıklarını ifade ederek, şunları dedi:

"İlk uygulamayı 1 Ocak itibariyle Konak İstasyonu’nda başlatmıştık. Şimdi vatandaşlarımız artık metro hattı boyunca Evka-3’ten Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu’na kadar tüm tünel içinde, bekleme alanlarında ve merdivenlerde cep telefonlarını kullanabilir.