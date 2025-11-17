Metroda kesintisiz iletişim dönemi: Türkiye’de ilk kez İzmir’de başladı

Metroda kesintisiz iletişim dönemi: Türkiye’de ilk kez İzmir’de başladı
Yayınlanma:
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki 27 kilometrelik metro hattında "kesintisiz iletişim" dönemini başlattı. Türkiye’de ilk defa tünel içlerinde yagi anten sistemi kullanıldığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinesinde ocak ayında başlayan çalışmalar çerçevesinde 27 kilometrelik hatta kablolama ve anten montajı yapıldı, sinyaller test edildi.

Çalışmalar gece 01.30 ile 03.30 arasında, seferlerin tamamen durduğu zaman diliminde gerçekleştirildi. 5G teknolojisine uyumlu olarak kurulan sistem sonucunda metro yolcuları, 27 kilometrelik hat üzerindeki istasyonlarda ve kapalı tünellerde cep telefonlarıyla konuşabilmeye ve internete giriş yapabilmeye başladı.

metroda-kesintisiz-iletisim-donemi-turkiyede-ilk-kez-izmirde-basladi-2.jpg

İzmir'de o metro durağının adı tarihe karışıyor! Mahalleli ayaklandı!İzmir'de o metro durağının adı tarihe karışıyor! Mahalleli ayaklandı!

"TÜRKİYE’DE İLK DEFA TÜNEL İÇLERİNDE YAGİ ANTEN SİSTEMİ KULLANILDI"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürü İbrahim Karahan, ocak ayında başladıkları çalışmaları ekim ayında tamamladıklarını ifade ederek, şunları dedi:

"İlk uygulamayı 1 Ocak itibariyle Konak İstasyonu’nda başlatmıştık. Şimdi vatandaşlarımız artık metro hattı boyunca Evka-3’ten Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu’na kadar tüm tünel içinde, bekleme alanlarında ve merdivenlerde cep telefonlarını kullanabilir.

metroda-kesintisiz-iletisim-donemi-turkiyede-ilk-kez-izmirde-basladi-1.jpg

Gündüz seferleri aksatmadan gece tünel içlerinde büyük bir ekiple çalıştık. Yaklaşık 9 ay sürdü. Türkiye’de ilk defa tünel içlerinde yagi anten sistemi kullanıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 5G sistemine geçmesiyle birlikte 5G de kullanılabilecek. Gece gündüz demeden çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza, operatörlere teşekkür ediyoruz. Çağdaş metro hattı için bir adım daha atmış olduk."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
Türkiye
Hilal Kaplan adının geçtiği 1600 içeriğe engel getirtti!
Hilal Kaplan adının geçtiği 1600 içeriğe engel getirtti!
Eskişehir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Eskişehir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Amasya’da depo yangını! İçindeki malzemelerle alev alev yandı
Amasya’da depo yangını! İçindeki malzemelerle alev alev yandı