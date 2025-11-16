İzmir'de o metro durağının adı tarihe karışıyor! Mahalleli ayaklandı!

İzmir'in en önemli toplu taşıma ağlarından biri olan İzmir Metrosu'ndaki durak isimleri, yerel bir tartışmanın odağı haline geldi. İsmini yakınında bulunan İzmir Atatürk Stadyumu'ndan alan "Stadyum" durağının, bulunduğu semtin adıyla, yani "Çamdibi" olarak anılması için Osman Koçanalı öncülüğünde bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya, semtteki Çınar Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Barbaros Mahallesi ve Tuna Mahallesi başta olmak üzere çok sayıda mahalle muhtarı ve bölge sakini destek veriyor.

MUHTARDAN KAMPANYAYA TAM DESTEK

Durağın bulunduğu Çınar Mahallesi'nin Muhtarı Banu Çiçek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kampanyaya tam destek verdiklerini belirtti. Çiçek, "Osman Koçanalı kampanyayı başlattı. Biz de muhtarlık olarak destek oluyoruz. Biz Çamdibi muhtarları olarak imza topluyoruz. Başarılı olur muyuz bilmiyorum. Osman Bey diğer muhtarlarla da görüştü. Umarım başarılı oluruz, Çamdibi’nin adı silinsin istemiyoruz. Stadyum aktif olarak da kullanılmıyor. Niye öyle bir isme karar verdiler onu da bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

İZMİR'İN ULAŞIM AĞI VE STADYUM DURAĞININ GEÇMİŞİ

22 Mayıs 2000'de hizmete giren ve İzmir ulaşımının can damarlarından biri olan İzmir Metrosu, günümüzde Bornova'dan Narlıdere'ye uzanan 24 duraklık bir hatta hizmet veriyorç Tartışmalara konu olan Stadyum durağı, metronun ilk açılan etap duraklarından biri olup Bornova'nın Çınar Mahallesi'nde konumlanmıştır. Adını aldığı İzmir Atatürk Stadyumu ise 51.337 kişilik kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük ikinci olimpik stadyumu olmasına rağmen, son yıllarda aktif olarak kullanılmamaktadır. Stadyumun son olarak Mart 2022'de profesyonel bir maça ev sahipliği yaptığı biliniyor.

NEDEN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTENİYOR?

Kampanyayı yürütenler, durağın isminin semtin coğrafi ve sosyal kimliğini yansıtan "Çamdibi" olması gerektiğini savunuyor. İzmir Atatürk Stadyumu'nun eskisi gibi aktif bir spor kompleksi olmaması, "Stadyum" isminin mevcut durumu yansıtmadığı yönündeki argümanları güçlendiriyor. Mahalle sakinleri, kendi semtlerinin adının metro durağında yaşatılmasının, bölgeye olan bağlılığı ve kimliği güçlendireceğine inanıyor. Bu tür isim değişikliği talepleri, genellikle Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve ilgili komisyonların değerlendirmesinin ardından Belediye Meclisi'nin onayına sunuluyor. Çamdibi sakinleri ve muhtarları, topladıkları imzalarla seslerini duyurarak taleplerinin meclis gündemine gelmesini umutla bekliyor.