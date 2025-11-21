Bakan Uraloğlu Şehir Hastanesi Metrosu'nun hedef yolcu sayısını açıkladı
Şehir Hastanesi ve YHT Garı bağlantı yolları temel atma töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'nın potansiyelini en üst düzeye çıkararak, ulaşımı her moduyla daha etkin hale getirmek için gayret ettiklerini ifade etti.
Burada yaptığı konuşmada yapımı devam eden Şehir Hastanesi Metrosu projesine de değinen Uraloğlu, projenin günlük 410 bin yolcuya hizmet vereceğini açıkladı.
"İNŞALLAH 410 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK"
"Bursa'da devam etmekte olan önemli ulaşım projelerimizden biri de 6 kilometre uzunluğunda, 4 istasyon ve 1 adet 110 bin metrekare raylı sistem araçlarının parklanacağı ve bakımlarının yapılacağı depo sahasından oluşan Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı kısa adıyla Şehir Hastanesi Metrosu'dur" diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı şöyle konuştu:
- "Saatte 88 kilometre tasarım hızıyla ki metroda gerçekten yüksek bir hızdır, günlük 410 bin yolcuya hizmet verecek inşallah. Bildiğiniz üzere 2024'te Geçit-Balat İstasyonu'nun yapımını tamamlayıp işletmeye açtık ve Bursa Büyükşehir Belediyesine devrettik. Geri kalan kesimini de inşallah 2026 yılında yine hizmete açarak Bursalı kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız."
Kaynak:AA