Ümit Özdağ Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Yayınlanma:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yarın Silivri Cezaevi’ne giderek siyaset ve medya dünyasından tutuklu bulunan kritik isimlerle bir araya gelecek. Ziyaret listesinin başında, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu yer alıyor.

Ümit Özdağ’ın yarınki programının detayları belli oldu. Zafer Partisi lideri, saat 10.00’da Silivri Cezaevi’ne giriş yapacak. Saat 14.00’e kadar sürmesi planlanan ziyaret kapsamında Özdağ, cezaevinde bulunan isimlerle arka arkaya görüşmeler gerçekleştirecek.

Edinilen bilgiye göre Özdağ’ın görüşme listesinde kamuoyunun yakından tanıdığı isimler bulunuyor. Özdağ, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra gazeteci Fatih Altaylı ve eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile cezaevinde bir araya gelecek.

İBB BÜROKRATLARI VE TAYFUN KAHRAMAN'ı DA ZİYARET EDECEK

Özdağ’ın temasları sadece siyasi liderler ve gazetecilerle sınırlı kalmayacak. Ziyaret programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtilen Buğra Gökçe ve Ali Sukas da yer alıyor. Ayrıca Özdağ’ın, Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman ile de görüşeceği öğrenildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

