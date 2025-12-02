Özdağ: İktidarda Zafer Partisi mi var?

Yayınlanma:
Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Cizre ziyareti sırasında çekilen görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşıp duruma tepki gösteren iktidar ve MHP'lileri, "Bu görüntüler gerçekleşirken iktidarda Zafer Partisi mi vardı?" sözleri ile eleştirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin Cizre ziyareti sırasında Barzani'yi "korumak amacıyla" uzun namlulu ve Üniformalı askerlerin yer aldığı görüntülere hükümet yetkililerinin karşı çıkmalarına tepki gösterdi.

Saray'dan Barzani'nin uzun namlulu korumalarına tepki

'Barzani'nin korumalarına kim müsade etti?' Saray'dan da tepki gelince vatandaş sordu'Barzani'nin korumalarına kim müsade etti?' Saray'dan da tepki gelince vatandaş sordu

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Efendim, AK Partili yetkililer MHP'li etkililer bu görüntüler ile ilgili sert açıklamalar yapmışlar. İyi de bu görüntülerdeki sahneler gerçekleşirken iktidarda Zafer Partisi mi vardı? Mesele sosyal medyadan kınamak değil, bu 2. Habur rezaletinin olmamasını sağlayacak bir duruş sergilemektir" ifadesini kullandı.

SARAY'IN ARDINDAN BAHÇELİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu görüntülere vatandaşın yanı sıra muhalefetin ardından saraydan da tepki geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış sosyal medya hesabından yaptığı tepki paylaşımında, "Bırakın eski bir devlet görevlisini ülkemize bir devlet başkanı dahi gelse tören subayı/yaveri dışında korumaları asla askeri üniforma giyemez ve tabanca dışında uzun namlulu silah ile görevini ifa edemez. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti misafirini Şırnak’ta koruyamayacak zayıf bir devlet değil; bilakis misafirini kendi yaşadığı topraklarda bile koruyabilecek güçte bir ülkedir. Görüntüler uygun düşmemiş" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika | Bahçeli'den çok kritik darbe ve Barzani açıklamalarıSon Dakika | Bahçeli'den çok kritik darbe ve Barzani açıklamaları

Saray'dan Barzani'nin uzun namlulu korumalarına tepkiSaray'dan Barzani'nin uzun namlulu korumalarına tepki

Akış'ın ardından bir tepki de MHP Lideri Bahçeli'den gelmiş, Türkgün gazetesine verilen röportajda yapılan ziyarette silahların da bulunmasının Türkiye'nin egemenliğini zedelediğini ifade etmişti:

  • "Şahsımla ilgili olarak da terörsüz Türkiye başarılı olmazsa, MHP içinden darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. Hasılı kelam bunların hepsi fasa fiso, fuzuli ve bayatlamış söz oyunları. Geçelim bir kalemde, önümüze bakalım iftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez."

Kaynak:ANKA

