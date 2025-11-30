Saray'dan Barzani'nin uzun namlulu korumalarına tepki

Eski Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Mesud Barazani'nin Şırnak'ta katıldığı etkinliğin yankıları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Barzani ile birlikte gelen kamuflajlı korumalara tepki gösterdi. Barzani'nin Irak'ta resmi bir görevinin kalmadığını hatırlatan Akış, "tören subayı/yaveri dışında korumaları asla askeri üniforma giyemez ve tabanca dışında uzun namlulu silah ile görevini ifa edemez" dedi.

BARZANİ ŞIRNAK'A PEŞMERGE İLE GELDİ

Eski IKYB Başkanı ve KDP Genel Başkanı Mesud Barzani, cumartesi günü Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen “4. Uluslararası Melayê Cizîrî Sempozyumu”na katıldı. Barzani'ye burada peşmerge güçleri de eşlik etti.

Peşmerge ziyarette taktik kamuflajlı ve uzun namlulu silahlarıyla Barzani’yi korumaya devam etti.

Habur'u hatırlatan görüntülerde konvoyun arkasında yüzlerce kişinin yer aldığı, araçların üzerine çıkmaya çalıştığı, alkış ve ıslıklarla destek olduğu görüldü.

AKP'li vekil Barzani'yi gördü Erdoğan'ı unuttu: Sen gözümüzün nurusun, Kürtlüğü senden öğrendik!

BARZANİ'NİN KAMUFLAJLI KORUMALARINA SARAY'DAN TEPKİ

Barzani'yi koruyan kamuflajlı peşmerge güçlerine Saray'dan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Mesud Barzani'yi korumak için Türkiye'nin gerekli güçlere sahip olduğunu belirterek "Görüntüler uygun düşmemiş" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akış şunlara yer verdi:

"Sayın Mesud Barzani Şırnak’a davet edilmiş ve misafir edilmiş. Misafirperver bir millet olarak bize düşen hoşgeldiniz demektir. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin misafirlerine uyguladığı bir takım protokoller var. Mesud Barzani’nin şu an Kuzey Irak yönetiminde de, Irak Merkezi Hükümeti’nde de herhangi bir görevi yok. Yani Abdullah Gül’e, Ahmet Necdet Sezer’e veya Binali Yıldırım’a yurt dışında uygulanan protokol ne ise aşağı yukarı Sayın Barzani’ye uygulanması gereken protokol de odur."

"Ayrıca bırakın eski bir devlet görevlisini ülkemize bir devlet başkanı dahi gelse tören subayı/yaveri dışında korumaları asla askeri üniforma giyemez ve tabanca dışında uzun namlulu silah ile görevini ifa edemez. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti misafirini Şırnak’ta koruyamayacak zayıf bir devlet değil; bilakis misafirini kendi yaşadığı topraklarda bile koruyabilecek güçte bir ülkedir. Görüntüler uygun düşmemiş."