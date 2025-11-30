AKP'li vekil Barzani'yi gördü Erdoğan'ı unuttu: Sen gözümüzün nurusun, Kürtlüğü senden öğrendik!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu' düzenlendi.

Sempozyuma Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani de katıldı. Sempozyumda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Barzani'ye Türkçe ve Kürtçe "Hoş geldiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan, Vali Birol Ekici, AKP Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, DEM Parti Şırnak milletvekilleri Ayşegül Doğan, Mehmet Zeki İrmez ile Nevroz Uysal Aslan, Hüda-Par Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ile KDP Siyasi Büro üyeleri Sidad Barzani ve Sarbast Lazgin, Duhok Valisi Ali Tatar, Zaho Valisi Göhdar Şeyho ile aralarında akademisyenlerin de olduğu çok sayıda davetli katıldı.

AKP'Lİ VEKİLDEN BARZANİ'YE: SEN BİZİM GÖZÜMÜZÜN NURUSUN! KÜRTLÜĞÜ SENDEN ÖĞRENDİK

Sempozyumda AKP Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da bir konuşma yaptı. Ancak Tatar'ın Kürtçe olarak yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler hayli dikkat çekici oldu.

Arslan Tatar, Barzani'yi selamlayarak kendisine sevgisini şu sözlerle dile getirdi:

"Başkan Mesud Barzani; amcam, dayım... Sen benim dayımsın, amcamsın. Sen gözümüzün nurusun. Biz çocukluğumuzda senin hayalinle büyüdük.

Sen o zatın oğlusun, sen Mela Mustafa Barzani'nin oğlusun. Biz Kürtlüğü (Kurdayeti) gördüysek, senden gördük. Babanızda gördük. Sen ve heyetin oradan buraya başımız gözümüz üstüne geldiniz.”