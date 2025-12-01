Uludağ yamaçlarında düşmüştü: Mahsur kalan çocuktan acı haber

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki ormanlık alanda yürüyüş sırasında düşerek mahsur kalan iki gençten 16 yaşındaki Şahin Ö. hayatını kaybetti, Alperen N.'nin tedavisi devam ediyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Balaban Mahallesi'ndeki Kanlı Göl mevkiinde yürüyüş yapan iki çocuk düşerek mahsur kaldı. İki çocuğun düştüğü, Uludağ yakınında bulunan bölgeden 16 yaşındaki Şahin Ö. ve Alperen N.'nin çıkamadığını fark eden diğer yürüyüşçülerin ihbarı üzerine bölgeye geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

KURTARILIP HASTANEYE KALDIRILMIŞLARDI

Olay yerine AKUT, AFAD, JAK, UMKE, ANDA, Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu ulaştığı gençler, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Şahin Ö.'nün hayatını kaybettiği açıklandı. Alperen N.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gençlerin nasıl düştüğüne dair teknik incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

