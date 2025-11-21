Mahsur kalan yavru kediyi el birliğiyle kurtardılar!

Osmaniye’de, girdiği konteyner iş yerinin altında sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Osmaniye’nin merkez İstiklal Mahallesi Rahimehatun Meydanı’nda bulunan konteyner iş yerlerinin arka kısmındaki boşluktan içeri giren kedi bir daha çıkamadı. Esnaflar kendi çabalarıyla kediyi bulunduğu yerden çıkartamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunarak yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİ YAVRU KEDİYİ KURTARDI!

Vatandaşların ihbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafından hidrolik kesme makası kullanılarak konteyner ile bordür taşları arasında kontrollü bir açıklık oluşturuldu.

KEDİNİN DURUMU İYİ!

Açılan bölümden dikkatle çıkarılan yavru kedinin yapılan genel sağlık taramasında durumunun iyi olduğu belirlendi. Minik kediye su ve mama verilerek rahatlaması sağlandı. Esnaflar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


Kaynak:DHA

