Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Narlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden Mehmet Yirmibeş (44), aracını park ettikten sonra bölgede mahsur kaldı.

AFAD EKİPLERİ KURTARDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, mahsur kalan Mehmet Yirmibeş'i bularak güvenli alana ulaştırdı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

