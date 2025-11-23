Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı
Yayınlanma:
Bursa'nın Gemlik ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Narlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden Mehmet Yirmibeş (44), aracını park ettikten sonra bölgede mahsur kaldı.
Otel yangınında ölen milli kayakçının ailesinden 10 milyon dolarlık tazminat istendi
AFAD duyurdu! Balıkesir'de deprem meydana geldi
AFAD EKİPLERİ KURTARDI
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler, mahsur kalan Mehmet Yirmibeş'i bularak güvenli alana ulaştırdı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)