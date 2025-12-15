Samsun’da denize düşen kişinin cansız bedeni bulundu

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Çobanlı İskelesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin iskeleden denize düştüğü yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'da denize açıldı; Kıbrıs'ta bulundu

Ekiplern denizde yaptığı arama çalışmalarında Çobanlı İskelesi’ne 100 metre açıkta Mümin E.’nin (32) cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan Mümin E.’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.