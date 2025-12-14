Hatay'da denize açıldı; Kıbrıs'ta bulundu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde balıkçı Refik Sahiloğulları’nın (57) 2 Aralık sabahı Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Sahili’nden balıkçı teknesiyle denize açıldı. Kendisine ulaşılamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında, teknesi aynı gün akşam saatlerinde başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu.

İhbarın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botlar, dalış timleri ve kıyı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Olumsuz hava ve deniz koşullarına rağmen 13 gün boyunca sürdürülen çalışmalarda Sahiloğulları’na ulaşılamadı. Aradan geçen sürenin ardından Sahiloğulları’nın cansız bedeni, KKTC’nin Girne ilçesine bağlı Karşıyaka bölgesindeki Şirinyalı mevkisinde, deniz içinde kayalıklar üzerinde bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.