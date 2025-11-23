AFAD duyurdu! Balıkesir'de deprem meydana geldi

Yayınlanma:
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece yarısı saatlerinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.29 sıralarında deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 5.25 km derinliğinde olduğu belirtildi.

AFAD, Sındırgı'da saat 00.29 sularında 3.8 büyüklüğünde bir depremin olduğunu duyurdu.

Yerin 5.25 km derinliğinde meydana gelen sarınsıtı ile ilgili AFAD'dan şu bilgiler paylaşıldı:

  • Büyüklük:3.8 (Mw)
  • Yer:Sındırgı (Balıkesir)
  • Tarih:2025-11-23
  • Saat:00:29:28 TSİ
  • Enlem:39.16583 N
  • Boylam:28.26139 E
  • Derinlik:5.25 km

AYNI BÖLGEDE 19 KASIM'DA DA DEPREM OLMUŞTU

Sındırgı'da en son 19 Kasım Çarşamba günü deprem meydana gelmişti.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 15.15 sıralarında meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak belirtilmişti.

