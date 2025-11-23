Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.29 sıralarında deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 5.25 km derinliğinde olduğu belirtildi.

BALIKESİR'DE DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD, Sındırgı'da saat 00.29 sularında 3.8 büyüklüğünde bir depremin olduğunu duyurdu.

Yerin 5.25 km derinliğinde meydana gelen sarınsıtı ile ilgili AFAD'dan şu bilgiler paylaşıldı:

Büyüklük:3.8 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-11-23

Saat:00:29:28 TSİ

Enlem:39.16583 N

Boylam:28.26139 E

Derinlik:5.25 km

Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti

AYNI BÖLGEDE 19 KASIM'DA DA DEPREM OLMUŞTU

Sındırgı'da en son 19 Kasım Çarşamba günü deprem meydana gelmişti.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 15.15 sıralarında meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak belirtilmişti.