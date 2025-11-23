AFAD duyurdu! Balıkesir'de deprem meydana geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.29 sıralarında deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 5.25 km derinliğinde olduğu belirtildi.
BALIKESİR'DE DEPREM MEYDANA GELDİ
AFAD, Sındırgı'da saat 00.29 sularında 3.8 büyüklüğünde bir depremin olduğunu duyurdu.
Yerin 5.25 km derinliğinde meydana gelen sarınsıtı ile ilgili AFAD'dan şu bilgiler paylaşıldı:
- Büyüklük:3.8 (Mw)
- Yer:Sındırgı (Balıkesir)
- Tarih:2025-11-23
- Saat:00:29:28 TSİ
- Enlem:39.16583 N
- Boylam:28.26139 E
- Derinlik:5.25 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 22, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-23
Saat:00:29:28 TSİ
Enlem:39.16583 N
Boylam:28.26139 E
Derinlik:5.25 km
Detay:https://t.co/EDrrwfwWgD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
AYNI BÖLGEDE 19 KASIM'DA DA DEPREM OLMUŞTU
Sındırgı'da en son 19 Kasım Çarşamba günü deprem meydana gelmişti.
AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 15.15 sıralarında meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak belirtilmişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 19, 2025
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-19
Saat:15:25:14 TSİ
Enlem:39.19389 N
Boylam:28.2825 E
Derinlik:11.01 km
Detay:https://t.co/pOC13FsY9H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi