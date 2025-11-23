Otel yangınında ölen milli kayakçının ailesinden 10 milyon dolarlık tazminat istendi

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da yapılan denetimlerde, 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatılan 1'inci Bölge'deki Kervansaray Otel’de, 27 Mart’ta saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Uludağ'daki itfaiye ve AFAD ekipleri, yangına ilk müdahaleyi yaparken, Bursa’dan bölgeye takviye ekipler de sevk edildi. Binayı tamamen saran alevler güçlükle kontrol altına alınıp söndürüldü. Dumandan etkilenen 9 kişi tahliye edildi.

Otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Üsta ile oğlu milli kayakçı Berkin Üsta öldü, eşi Fikriye Üsta ise yaralandı. Fikriye Üsta da tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

YANGININ ÇIKIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yangının çıkış anı otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otelde görevli personel ile kayak malzemeleri satan çalışanlardan oluşan grubun, otelin arka tarafındaki kafe-restoran bölümünün verandasında bulunan şöminenin yanına bıraktığı mangaldan kıvılcımlar sıçradı. Kıvılcamlar, duvardaki süs bitkilerini tutuşturdu. Köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanındaki süs bitkisini tutuşturduğu görüldü. Alevler kısa sürede büyüdü ve tüm oteli sardı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Yangına ilişkin Cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturmada aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve kayak odası çalışanın olduğu 5 şüpheli ve otelin mülk sahibi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişin incelemelerini tamamlamasının ardından otel, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

Olaydan 7 ay sonra hazırlanan 74 sayfalık bilirkişi raporunda, eski milli kayak hocasının sahibi olduğu ‘FB Usta’ şirketinin, yangının çıktığı kafe bölümünün kiracısı olduğu iddiasıyla ‘asli kusurlu’ bulunduğu öğrenildi.

Ancak Üsta ailesinin avukatı İsmail Eray Çokal, bu raporun, olaydan hemen sonra hazırlanan ilk bilirkişi raporuyla çeliştiğini belirtti:

“Şu anda dosya içerisine gelen raporla, dosyanın başında olay yeniyken yapılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan rapor arasında ciddi çelişkiler var. Yangın olduğunda müdahale eden itfaiyeci ve hukukçu bilirkişilerini almış olduğu raporda, Kervansaray Otel de yangın springlerinin olmaması, duman dedektörlerinin olmaması sebebiyle ‘asli kusurlu’ bulunurken, sonradan gelen raporda nasıl olmuşsa hiçbir şekilde bu konuya değinilmemiş... Yeni bir heyet ve ek raporu alınması bu dosyada zaruridir.”

OTEL SAHİPLERİNDEN 10 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ

Avukat Eray Çokal, ailenin yaşadığı bir diğer şoku ise şu sözlerle anlattı:

“Yangın kafe bölümünde çıkıyor ve kafe işletmesi başka bir şirkete aitken ve bunun sözleşmesi dahi varken, buna hiç değinilmeden, kafe işletmecisi Yahya Üsta'ymış ve sanki kendi kafesini kendisi yapmış ve otele de zarar vermiş ve bütün suçlu oymuş gibi bir rapor verilmiş. Üstüne üstlük böyle bir yangında bir aile yok oldu. Ailenin yakınları daha acıları tazeyken, toprağı dahi kurumamışken, biz Kervansaray Otel'in tazminat talepli, ara buluculuk başvurusuyla karşı karşıya kaldık... Açıklanabilir bir tarafı yok.”

Çokal, otelin zararının giderilmesi için yasal mirasçılardan tazminat istendiğini ve bu rakamın otelin bugünkü masraflarıyla yaklaşık 10 milyon doları bulduğunu söyledi. Avukat, alt kiralama ilişkisinin, bina malikinin asli yangın güvenliği yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bu nedenle otel sahiplerinin "asli kusurlu" olduğunu savundu.

AİLE ÜYELERİNDEN RAPORA VE SUÇLAMALARA SERT TEPKİ

Bilirkişi raporunda, kardeşi Yahya Üsta’nın, sahibi olduğu şirket üzerinden suçlu gösterilmesine tepki gösteren Feride Gündüz, "Benim kardeşim yıllardır Uludağ’da kayak öğretmeni ve işletmecilik yapıyordu. Otelin kayak odasını ve telesiyeji işletiyordu. Yangın çıkan kafe-barı kardeşim Yahya işletiyormuş gibi göstermişler. Kesinlikle kardeşimin bar ve kafeyle alakası yoktu. Ölmüş, suçsuz günahsız bir insanı suçlu duruma düşürerek göstermek hangi vicdana sığar?" dedi.

Üsta’nın diğer kardeşi Leyla Yıldız da rapora tepki göstererek, şöyle konuştu:

“Kardeşim kayak odasını işletiyordu. O gece ağabeyim, eşi ve oğlu Berkin kendi odalarına çekilip 5’inci katta yatarken, kat çalışanları ızgara yaptılar ve odalarına çekildi. Otelin kafesi kardeşimin üstüne değildi. İşletmeciliğini başka birisi yapıyordu... Yangını Yahya Hoca’nın üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Onun hiçbir ilgisi yoktu. Yetkili insanları vicdana davet ediyorum. Benim ağabeyim öldü. Onun kemikleri sızlar. Onun üstüne bu suçu yıkmasınlar. Adalet istiyorum.”

Maile Üsta da ağabeyinin yangının çıktığı otel bünyesindeki kafeyle ilgisinin olmadığını, telesiyejle ulaşılan kafenin kendisine ait olduğunu belirterek, “Ben 7 yıldır ağabeyimin yanında çalışıyordum. Yahya, otelin kiracısı olarak, kayak odası bir de telesiyeji işletiyordu... Benim ağabeyimin yangının çıktığı kafe-barla bir alakası yok” dedi.