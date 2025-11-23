Güngören'de tekstil fabrikasında yangın

Güngören'de 3 katlı tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gençosman Mahallesi Kaynak Sokak'ta faaliyet gösteren tekstil fabrikasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binadaki çalışanları tahliye eden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...