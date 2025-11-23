Güngören'de tekstil fabrikasında yangın

Güngören'de tekstil fabrikasında yangın
Yayınlanma:
İstanbul Güngören'de 3 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangına ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Güngören'de 3 katlı tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gençosman Mahallesi Kaynak Sokak'ta faaliyet gösteren tekstil fabrikasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

aa-20251123-39782264-39782260-gungorende-tekstil-fabrikasinda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor.jpg

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binadaki çalışanları tahliye eden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:AA

