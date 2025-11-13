Uçurumdan düşerek mahsur kalan 2 turist kurtarıldı!

Antalya’nın Alanya ilçesi Dim Çayı mevkiinde, saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, bölgede yürüyüş yapan yabancı uyruklu 2 kişi uçurumdan aşağı düştü. Uçurumdan düşen 2 kişi, bulundukları yerde mahsur kaldı.

OLAY YERİNE KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ!

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonucunda, olaya ilişkin çalışma başlatıldı ve olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gökdelen temizliği yapan işçiler havada asılı kaldı! İstanbul'da korku filmini aratmayan görüntüler

2 KİŞİ MAHSUR KALDIKLARI YERDEN KURTARILDI!

Uçurumdan aşağı düşerek yaralanan 2 kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bulundukları yerden kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.



