Tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökçe'den Bakan Göktaş'a cezaevinden "aile fotoğrafı yarışması" yanıtı
Yayınlanma:
Tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökçe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın “Ailemiz Geleceğimiz” paylaşımına cezaevinden yanıt verdi. Gökçe, "Değerli eşimle nikahımızda çekilen fotoğrafımız bile henüz teslim edilmedi" dedi.

İBB soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın “Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması” paylaşımına cezaevinden dikkat çeken bir mesajla yanıt verdi.

Buğra Gökçe 7 aydır maruz kaldığı 'ağır tecriti' anlattıBuğra Gökçe 7 aydır maruz kaldığı 'ağır tecriti' anlattı

Türkiye'nin utanç tablosu Meclis gündeminde: Açlıktan kaç bebek öldü?Türkiye'nin utanç tablosu Meclis gündeminde: Açlıktan kaç bebek öldü?

Gökçe, ailesiyle cezaevinde çekilen bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki biz aile yılında böyle bir fotoğrafa sahibiz. Değerli eşimle nikahımızda çekilen fotoğrafımız bile henüz teslim edilmedi. Bu elbette en hafifi, yüzlerce aile büyük sorunlar yaşıyor. Çocuklar annelerine, babalarına, anneler babalar evlatlarına hasret yaşıyor. Biz haksız, hukuksuz suçlamalarla ağır bir bedel öderken, halkımız da aile yılında benzer bir bedel ödüyor. 1,5 milyon çocuğumuz okula aç gidiyor, 10 milyon emekli açlık sınırı altında bir gelir elde ediyor, anneler - babalar kira ve gıda masraflarına yetişemiyor, gençler artan masraflar nedeniyle aile kuramıyor, ilk evlenme yaşı 25,8'e çıkıp rekor kırıyor. "Dizi ekipleri" ne yaparsa yapsın özgürlük ve adalet sorunu düzelmeden ekmek de büyümez, ailelerin yüzü gülmez. O yüzden diyoruz ki: Önce özgürlük, önce adalet!"

Kaynak:ANKA

