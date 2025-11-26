TUS 2'nci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) 2025 yılı ikinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. 13 Kasım'da başlayıp 19 Kasım'da sona eren tercih işlemlerinin ardından, yoğun rekabetin olduğu bu alanda yerleştirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar ek yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi olan "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden bireysel olarak ulaşabilecekler.

Yerleştirme işleminde, 2025-DUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kuralların esas alındığı belirtildi. ÖSYM, bu nedenle tercihte bulunan tüm adayların ilgili kılavuzdaki genel bilgileri ve yerleştirme tablolarını dikkatle incelemiş olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.