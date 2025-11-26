Alacak verecek kavgasında iki kişiyi bıçakladı! 'Hak ettiler' dedi

Olay, dün akşam saatlerinde Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih A. (21) ve Abdulsamet İ. (20), otomobille seyir halindeyken yolda yürüyen Kemal K.'yi (18) fark etti. Aracı durdurarak Kemal K.'yi yanlarına çağıran ikili ile genç adam arasında geçmişe dayalı bir alacak meselesi nedeniyle sözlü tartışma başladı.

Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine gerilim tırmandı. Kemal K., üzerinde taşıdığı bıçağı çekerek Abdulsamet İ. ve Fatih A.'ya saldırdı. İki genci bıçak darbeleriyle yaralayan saldırgan, öfkesini alamayarak elindeki bıçağın kabzasıyla olay yerindeki otomobilin camını da kırdı. Kemal K. olayın ardından hızla bölgeden uzaklaşarak izini kaybettirdi.

15 yaşındaki kıza taciz iddiası ağabeyi çıldırttı: 1'i ağır 2 yaralı

YARALILAR HASTANEDE ZANLI KARAKOLDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Fatih A. ve Abdulsamet İ.'yi ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların tedavisine başlanırken, olay yerinden kaçan Kemal K. bir süre sonra suç aleti bıçakla birlikte Gürcükapı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

"HAK ETTİLER" DEDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Erzurum Şehir Hastanesi'ne getirilen Kemal K., burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Fatih ve Abdulsamet'i neden bıçakladın?" sorusuna soğukkanlılıkla "Hak ettiler" yanıtını veren zanlı, kontrolün ardından tekrar emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.