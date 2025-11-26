15 yaşındaki kıza taciz iddiası ağabeyi çıldırttı: 1'i ağır 2 yaralı

Olay, 23 Kasım Pazar günü saat 13.45 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki E.N. isimli kız çocuğu, M.M.B. (29) ve K.A. (18) tarafından bir süredir rahatsız ediliyordu. E.N.'nin durumu 16 yaşındaki ağabeyi M.C.N.'ye anlatması üzerine olay günü gerilim tırmandı. Ağabey M.C.N., kardeşini rahatsız ettiği öne sürülen iki şahsı sokakta görünce duruma müdahale etti. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında cebindeki bıçağı çıkaran M.C.N., M.M.B.’yi kolundan, K.A.’yı ise koltuk altından bıçakladı.

AMCA YARALILARA SALDIRMAK İSTEDİ

Kavganın büyümesi üzerine olay yerine Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle yatıştırılan kavganın ardından sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada olayı haber alarak gelen E.N.'nin amcası Kaya Navruz, öfkesine hakim olamayarak ambulansta tedavi gören yaralılara saldırmaya çalıştı. Öfkeli amca, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay anı ve yaşanan arbede, çevredeki güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kolundan yaralanan M.M.B. tedavisinin ardından taburcu edilirken, koltuk altından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan 18 yaşındaki K.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

16 YAŞINDAKİ AĞABEY SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından polis tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alınan 16 yaşındaki M.C.N., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan M.C.N., çıkarıldığı mahkemece "Kasten yaralama" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AİLEDEN "BİR HAFTADIR TACİZ EDİYORLARDI" İDDİASI

Olayın ardından konuşan amca Kaya Navruz, yeğeninin bir haftadır taciz edildiğini öne sürdü. Navruz, "Yeğenimi bir haftadır rahatsız ediyorlarmış. Olay günü marketin orada kolundan tutup numarasını istemişler. Yeğenim numarasını vermeyip dükkana doğru kaçınca esnaf duruma müdahale etmiş. Biz evdeydik, 'Yeğenini taciz ettiler' denilince neye uğradığımızı şaşırdık. Esnaf arkadaşların şahısları yakaladığını öğrendik. Bıçaklama olayı o kalabalıkta olmuş, kimin yaptığını o an göremedik" şeklinde konuştu.

"SESSİZ KALAMAZDIK"

Olaya tanık olan ve müdahale eden bir mahalle esnafı ise yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Öğretmenler Günü hazırlığı yapıyorduk, dükkan yoğundu. Dışarıdan bağırış sesleri duydum. Kadınların ve esnafın iki şahsın peşinden koştuğunu gördüm. Önce ne olduğunu anlamadık ama sonra çalışan bir arkadaşın taciz edildiğini duyunca sessiz kalamadık. Şahıslar kaçmaya çalıştı. Biz de vatandaş olarak, zarar vermeyecek şekilde üzerimize düşeni yapıp müdahale ettik. Bizim de annemiz, bacımız var. Bu tür olaylar karşısında sessiz kalmak istemiyoruz."