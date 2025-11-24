Beyoğlu'nun göbeğinde havaya ateş açtı: Yakayı ele verdi
İstanbul Beyoğlu'nda motosikletli 2 kişiyle tartışan 25 yaşındaki M.A.G. yaşadığı tartışmanın ardından havaya rastgele ateş açtı.
Tabancasını çalılıklara atan 25 yaşındaki M.A.G. polis ekipleri tarafından yakalandı. Attığı tabanca çalılık alanda bulunan şüpheli tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Beyoğlu'nda feci olay! 16 yaşındaki çocuk taksiciyi bıçakladı
Olay, 4 Kasım Salı günü saat 03.45’te, Evliya Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli 2 kişiyle tartışan bir kişi, yanında bulunan silahla havaya art arda ateş açtı.
İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu Güven Timleri ekipleri, M.A.G.’yi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin olaydan hemen sonra tabancayı çalılık bir alana attığı tespit edildi. Bölgede yapılan aramalarda olayda kullanılan silah ele geçirildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan M.A.G., 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.