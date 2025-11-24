Zeytinlikte tartıştığı kişiyi sırtından bıçakladı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Murat Z., zeytinlik bahçesinde tartıştığı Arif Ş. tarafından sırtından bıçaklandı.

Akşam saat 19.30 sıralarında Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi’nde bulunan zeytinlik alanda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Arif Ş. ile Murat Z. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SIRTINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Çıkan tartışmanın şiddetlenip büyümesi üzerine Arif Ş., Murat Z.’yi sırt bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Murat Z. kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören vatandaşlarının durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sırtından yaralanan Murat Z., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Tedaviye alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şüpheli Arif Ş. polis ekiplerince ilçe merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.