Zeytinlikte tartıştığı kişiyi sırtından bıçakladı

Yayınlanma:
Bursa'da Arif Ş. zeytinlik bahçesinde tartıştığı Murat Z.'yi sırtından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetin koruduğu öğrenildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Murat Z., zeytinlik bahçesinde tartıştığı Arif Ş. tarafından sırtından bıçaklandı.

Akşam saat 19.30 sıralarında Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi’nde bulunan zeytinlik alanda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Arif Ş. ile Murat Z. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

zeytinlikte-sirtindan-bicaklandi-1031566-306070-1.jpg

SIRTINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Çıkan tartışmanın şiddetlenip büyümesi üzerine Arif Ş., Murat Z.’yi sırt bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Murat Z. kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören vatandaşlarının durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sırtından yaralanan Murat Z., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

zeytinlikte-sirtindan-bicaklandi-1031567-306070-1.jpg

GÖZALTINA ALINDI

Tedaviye alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şüpheli Arif Ş. polis ekiplerince ilçe merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

