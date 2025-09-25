2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ADAYLAR SONUÇLARINA NASIL ERİŞECEK?

1. sonuc.osym.gov.tr adresine girin.

2. “2025-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği” başlığını seçin.

3. T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapın.

4. Sonuç Belgesi’ni indirin ve doğrulama kodunu kontrol edin.

TAKVİM VE SONRAKİ ADIMLAR

Sonuçların ardından açıklanacak yerleştirme/atama işlemleri için ÖSYM ve ilgili kurumların duyuruları düzenli takip edilmelidir.

Belgelerde eksik/uyuşmazlık olması halinde ÖSYM Aday İşlemleri kanallarından destek alın.