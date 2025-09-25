TUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı

TUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı
Yayınlanma:
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Son Dakika | YKS ek tercih işlemleri başladıSon Dakika | YKS ek tercih işlemleri başladı

ADAYLAR SONUÇLARINA NASIL ERİŞECEK?

1. sonuc.osym.gov.tr adresine girin.

2. “2025-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği” başlığını seçin.

3. T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapın.

4. Sonuç Belgesi’ni indirin ve doğrulama kodunu kontrol edin.

MEB’in bedava kitapları aslında çok pahalıMEB’in bedava kitapları aslında çok pahalı

TAKVİM VE SONRAKİ ADIMLAR

Sonuçların ardından açıklanacak yerleştirme/atama işlemleri için ÖSYM ve ilgili kurumların duyuruları düzenli takip edilmelidir.

Belgelerde eksik/uyuşmazlık olması halinde ÖSYM Aday İşlemleri kanallarından destek alın.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Türkiye
Demirtaş'ın yargılandığı dava ertelendi
Demirtaş'ın yargılandığı dava ertelendi
O rapor HES inşaatını durdurdu: Balık geçemiyor, keçi su içemiyor
O rapor HES inşaatını durdurdu: Balık geçemiyor, keçi su içemiyor