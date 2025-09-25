Son Dakika | YKS ek tercih işlemleri başladı

Son dakika haberi... ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yapılacak ek yerleştirme tercih sürecini başlattı. Adaylar, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında ek yerleştirme tercihlerini yapabilecek.

Üniversite adayları için ek yerleştirme tercih süreci başladı. 25–30 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihler, ÖSYM’nin resmi adresinden yapılabilecek.

Tercihler, 25 Eylül 2025 saat 14.00’te başlayacak ve 30 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erecek. Başvurular, adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak yapılacak.

Ek yerleştirme sürecinde, adayların 2025-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Tüm işlemler, 2025-YKS Kılavuzu, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile Ek Yerleştirme Kılavuzunda yer alan kurallar doğrultusunda yürütülecek.

