Türkiye'yi terk ediyorlar: Akın akın gidiyorlar
Türkiye’ye yaz tatili için gelen gurbetçilerin, Avrupa’da yaşadıkları ülkelere dönüş yolculuğu sürüyor. Gurbetçiler Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluştururken 5 farklı sınır kapısından toplamda 2 milyon 45 bin 205 yolcunun çıkış yaptığı bildirildi.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere Türkiye’ye geldi. 22 Haziran’dan itibaren karayolu ile anavatana gelmeye başlayan gurbetçiler, izinlerinin bitmesi nedeniyle yaşadıkları ülkelere geri dönüyor. Gurbetçiler Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan’a açılan Pazarkule ve İpsala Sınır kapılarında büyük bir yoğunluk oluşturuyor.

Türkiye’den ayrılırken son durak noktası olan Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen gurbetçiler, gümrük sahasında uzun araç kuyrukları oluşturarak ülkeden çıkmak için beklerken bir yandan da Türkiye’den ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyor.

2 MİLYON 45 BİN 205 YOLCU ÜLKEDEN ÇIKIŞ YAPTI

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli, Yunanistan’a açılan Pazarkule ve İpsala ile Kırklareli’den Bulgaristan’a açılan Dereköy Sınır Kapısı'ndan 22 Haziran ile 28 Ağustos tarihleri arasında 564 bin 168 araç girdi. 503 bin 256 araç ise sınır kapılarından çıkış yaptı.

Aynı tarihlerde 5 sınır kapısından 2 milyon 243 bin 871 yolcu girerken, 2 milyon 45 bin 205 yolcu da çıkış yaptı. Giriş ve çıkış yapan yolcuların yaklaşık 2 milyonunu gurbetçilerin oluşturduğu bildirildi.

“HASRET BİR AYA SIĞMIYOR”

Aydın’ın Didim ilçesinde yaz tatilini geçiren Meral Susa, 'Dayı' ismini verdikleri 10 aylık köpekleriyle birlikte Almanya’ya döndüklerini ifade ederek "Yaklaşık 2,5 haftadır Türkiye’deydik. Didim tarafından geliyorum. Ailemiz orada ve güzel vakit geçirdik. İlk defa arabayla yolculuk yapıyoruz Almanya’dan. Tatilimiz bitti, o nedenle çok üzgünüz. 10 aylık bir köpeğimiz var, aslında onun için arabayla gelmeyi tercih ettik. Çok rahat geçti yolculuğumuz. Bundan sonra da umarım öyle geçer" ifadelerini kullandı.

Almanya’ya dönen Şemsettin Zengin ise, "Türkiye’de 1 ay kaldık. Edirneliyiz zaten. Çok güzel geçti tatil. Hasret kolay dinmiyor, 1 aya sığmıyor. Türkiye’miz çok güzel. Bütün ailemiz burada olduğu için ayrılmak da çok zor oluyor" sözlerini sarf etti.

Iğdır’dan gelip Fransa’nın başkenti Paris'e giden Serkan Kızılay ise, dönüş yolculuğunun hüzünlü geçtiğini belirterek "Çok güzel geçti tatilimiz. Gezdik, eğlendik, ailemizi gördük. Fransa’da inşaat işi yapıyorum. Ailemizi ve ülkemizi arkada bırakıp dönmek çok üzücü. Bu bizi ister istemez etkiliyor. Ama orada da mutluyuz, ister istemez orada da bir işimiz ve hayatımız var ama hiçbir yer kendi ülkeniz kadar güzel olmuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

Türkiye
