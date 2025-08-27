Yolsuzluk köylünün canına tak ettirdi: Küreği kapan geldi

Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Yenigüler Köyü sakinleri, yıllardır çözüm bulamadıkları ulaşım sorununu kendi imkanlarıyla aşmak için kolları sıvadı.

YOLSUZLUK KÖYLÜNÜN CANINA TAK ETTİRDİ

İl Özel İdare'den sonuç alamayan köylüler, 1,5 kilometrelik beton yol yapımına imece usulüyle başladı.

Çalışmalara öncülük eden Köy Muhtarı Muhammet Ün, "Köylümüzle el ele verdik, ‘artık yeter’ dedik ve yola çıktık. Devlet desteği almadan, tamamen kendi imkânlarımızla bu projeye başladık. Gurbetçilerimiz bizleri yalnız bırakmadı, köydeki kardeşlerimiz gece gündüz çalıştı. Bu hizmetin tek bir amacı var: Yenigüler’e hizmet etmek" dedi.

KÜREĞİ KAPAN GELDİ

Yol çalışmasında en dikkat çeken detaylardan biri de 80 yaşını aşan köy sakinlerinin dahi gönüllü olarak çalışmalara katılması oldu. Kürek sallayıp harç karan büyükler, imece kültürünün gücünü gösterdi.

Muhtar Ün, "Bu yol sadece betonla değil, alın teriyle, gönül emeğiyle yapılıyor. 80 yaşındaki dedelerimiz, ninelerimiz dahi ‘Ben ne yapabilirim?’ diyerek işe katılıyor. Böyle bir birliktelik her zaman görülmez" diye konuştu.



Yapılan yol sayesinde taşımalı eğitimde yaşanan servis probleminin de çözüme kavuşması, öğrencilerin artık okullarına daha güvenli ve rahat şekilde ulaşabilmeleri bekleniyor.