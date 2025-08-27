Yolsuzluk köylünün canına tak ettirdi: Küreği kapan geldi

Yolsuzluk köylünün canına tak ettirdi: Küreği kapan geldi
Yayınlanma:
Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Yenigüler Köyü sakinleri yıllardır yaşadıkları ulaşım sorununu resmi makamlarla çözemedi. Hal böyle olunca yolsuzluk köylünün canına tak ettirdi. Anadolu insanının alameti "imece" usulü çalışmayı başlatan köy muhtarı çağrı yapınca küreği kapan geldi.

Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Yenigüler Köyü sakinleri, yıllardır çözüm bulamadıkları ulaşım sorununu kendi imkanlarıyla aşmak için kolları sıvadı.

YOLSUZLUK KÖYLÜNÜN CANINA TAK ETTİRDİ

İl Özel İdare'den sonuç alamayan köylüler, 1,5 kilometrelik beton yol yapımına imece usulüyle başladı.

yolsuzluk-koylunun-canina-tak-ettirdi-kuregi-kapan-geldi-2.jpg

Çalışmalara öncülük eden Köy Muhtarı Muhammet Ün, "Köylümüzle el ele verdik, ‘artık yeter’ dedik ve yola çıktık. Devlet desteği almadan, tamamen kendi imkânlarımızla bu projeye başladık. Gurbetçilerimiz bizleri yalnız bırakmadı, köydeki kardeşlerimiz gece gündüz çalıştı. Bu hizmetin tek bir amacı var: Yenigüler’e hizmet etmek" dedi.

yolsuzluk-koylunun-canina-tak-ettirdi-kuregi-kapan-geldi-3.jpg

KÜREĞİ KAPAN GELDİ

Yol çalışmasında en dikkat çeken detaylardan biri de 80 yaşını aşan köy sakinlerinin dahi gönüllü olarak çalışmalara katılması oldu. Kürek sallayıp harç karan büyükler, imece kültürünün gücünü gösterdi.

yolsuzluk-koylunun-canina-tak-ettirdi-kuregi-kapan-geldi-4.jpg

Muhtar Ün, "Bu yol sadece betonla değil, alın teriyle, gönül emeğiyle yapılıyor. 80 yaşındaki dedelerimiz, ninelerimiz dahi ‘Ben ne yapabilirim?’ diyerek işe katılıyor. Böyle bir birliktelik her zaman görülmez" diye konuştu.

yolsuzluk-koylunun-canina-tak-ettirdi-kuregi-kapan-geldi-6.jpg


Yapılan yol sayesinde taşımalı eğitimde yaşanan servis probleminin de çözüme kavuşması, öğrencilerin artık okullarına daha güvenli ve rahat şekilde ulaşabilmeleri bekleniyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Türkiye
Tabipler Birliği soruşturma başlatacak
Tabipler Birliği soruşturma başlatacak
Haftalardır otogarda bekleyen eşek sahibini buldu
Haftalardır otogarda bekleyen eşek sahibini buldu
Sakarya'da ormanlık alanda yangın
Sakarya'da ormanlık alanda yangın