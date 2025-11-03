Türkiye'nin en beğenilen ve beğenilmeyen üniversiteleri belli oldu

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı'nın (ÜniAr) beklenen "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2025" sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde 126'sı devlet, 74'ü vakıf olmak üzere toplam 200 üniversitede öğrenim gören 51 bin 597 lisans öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı araştırma, öğrencilerin kendi kurumlarına bakışını net bir şekilde ortaya koydu. Genel memnuniyet sıralamasında zirveye bu yıl İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) yerleşirken, listenin son sıralarında ise öğrencilerin en düşük memnuniyet bildirdiği üniversiteler yer aldı.

ZİRVENİN SAHİPLERİ DEĞİŞMEDİ: İYTE LİDERLİĞİ KAPTI

Öğrencilerin genel memnuniyet düzeylerine göre yapılan sıralamada, "A+" olarak tanımlanan en yüksek memnuniyet seviyesine ulaşan üniversiteler dikkat çekti. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, öğrencilerinden aldığı yüksek puanlarla Türkiye'nin en beğenilen üniversitesi oldu.

Onu sırasıyla MEF Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, TED Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi takip etti. Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi de ilk 10'a girerek en yüksek memnuniyet diliminde yer almayı başardı.

Araştırma, üniversiteleri sadece genel bir sıralamaya tabi tutmakla kalmayıp aynı zamanda "Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı", "Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu", "Akademik Destek ve İlgi", "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet", "Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği" ile "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" olmak üzere altı temel alanda değerlendiriyor. Bu detaylı analiz, üniversitelerin güçlü ve gelişime açık yönlerini gözler önüne seriyor.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE ZİRVE İYTE'NİN, VAKIFLARDA MEF ÜNİVERSİTESİ'NİN

Araştırma, devlet ve vakıf üniversitelerini kendi içlerinde de ayrı ayrı sıraladı. Devlet üniversiteleri genel memnuniyet sıralamasında ilk beşte şu kurumlar yer aldı:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Abdullah Gül Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Vakıf üniversiteleri sıralamasında ise zirve MEF Üniversitesi'nin oldu. İlk beşte yer alan diğer vakıf üniversiteleri ise şunlar:

MEF Üniversitesi

TED Üniversitesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

MEMNUNİYETİN EN DÜŞÜK OLDUĞU ÜNİVERSİTELER

TÜMA 2025 raporu, madalyonun diğer yüzünü de aydınlattı. Genel memnuniyet sıralamasının en altında yer alan ve öğrencilerin en az memnuniyet duyduğu üniversiteler ise "FF" notu ile değerlendirildi. Listenin son sıralarında şu üniversiteler yer aldı:

Hakkâri Üniversitesi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

Antalya Belek Üniversitesi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi

FARKLI ALANLARDA ÖNE ÇIKAN ÜNİVERSİTELER

Üniversitelerin sadece genel sıralaması değil, belirli alanlardaki başarıları da dikkat çekiyor. Öğrencilerin oylarıyla her bir memnuniyet alanının lideri de belli oldu:

Öğrenim deneyimi tatminkârlığı: Ders içerikleri, sınavların geçerliliği ve öğretim elemanlarının ilgisi gibi kriterlerin değerlendirildiği bu alanda MEF Üniversitesi ilk sırada yer aldı.

Yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu: Sosyal tesisler, yurt imkânları, kampüs ortamının çekiciliği ve ulaşım gibi konuları kapsayan bu alanda zirvenin sahibi Galatasaray Üniversitesi oldu.

Akademik destek ve ilgi: Öğretim elemanlarına ve danışmanlara ulaşılabilirlik ve akademik sorunlara duyarlılık konularında TED Üniversitesi öğrencilerinden en yüksek notu aldı.

Kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet: Öğrenci işleri, akademik takvim ve yöneticilere erişim gibi idari konularda MEF Üniversitesi bir kez daha liderliği göğüsledi.

Öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği: Kütüphane, laboratuvar ve araştırma olanakları gibi kaynakların değerlendirildiği bu alanda Yıldız Teknik Üniversitesi ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi zirveyi paylaştı.

Kişisel gelişim ve kariyer desteği: Kariyer yönlendirmesi, sertifika programları ve istihdam desteği gibi konularda ise İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ilk sırada yer aldı

ÖĞRENCİLER REKTÖRLERİNİ DE DEĞERLENDİRDİ

Araştırmanın en dikkat çekici bölümlerinden birini de "Rektör Performansı Değerlendirme Ölçeği" oluşturdu. Öğrenciler, yöneticilik becerileri, ulaşılabilirlik ve öğrenci odaklılık gibi konularda kendi rektörlerini oyladı. Yapılan değerlendirme sonucunda 3 rektör "ÜniAr Altın Ödül"e layık görüldü:

Prof. Dr. Yusuf BARAN (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü)

Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU (TED Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN (MEF Üniversitesi Rektörü)

Ayrıca, 4 rektör Gümüş Ödül ve 5 rektör de Bronz Ödül'ün sahibi oldu. Bu sonuçlar, üniversite yönetimlerinin öğrenci nezdindeki algısını ölçmesi açısından büyük önem taşıyor. TÜMA 2025 raporu, hem üniversite adayı milyonlarca genç için bir yol haritası sunuyor hem de yükseköğretim kurumlarına kendilerini öğrenci gözünden değerlendirme ve geliştirme fırsatı tanıyor.

SIRALAMA SİYASETTE YANKI BULDU: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ'NE SERT ELEŞTİRİ

Araştırma sonuçlarının açıklanmasının ardından, özellikle memnuniyet sıralamasının sonlarında yer alan üniversitelerle ilgili yerel düzeyde tepkiler de gecikmedi. 200 üniversite arasında 198. sırada yer alan Bitlis Eren Üniversitesi'nin aldığı sonuç, siyasilerin de gündemindeydi. CHP Mutki İlçe Başkanı Evrim Emre Yol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sonucu "Bitlis adına üzücü" olarak nitelendirdi. Yol, üniversite rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı hedef alarak, "akademik eğitimden uzak, öğrenci ile teması sıfır" olmakla suçladı. Rektörün liyakatsiz kadrolaşma peşinde olduğunu ve anket sonuçlarının bu başarısızlığı tescillediğini iddia eden Yol, Elmastaş'ı istifaya davet etti. Üniversitedeki kadrolaşma ve diğer olumsuzlukların takipçisi olacağını belirten Yol, "Üniversite siyasetin arka bahçesi değil bilim yuvasıdır!" diyerek sözlerini noktaladı.

Yol'un paylaşımının tamamı şu şekilde: