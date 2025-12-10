Türkiye ve Irak arasında yeni vize sistemi

Irak, Türkiye ile olan ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla önemli bir adım atarak, Türk yatırımcı ve iş insanlarına yönelik yeni elektronik vize sistemini başlattı. Yeni sistem, Irak'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen bir törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Törene katılan Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi, sistemin Irak Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarının işbirliğiyle hayata geçirildiğini duyurdu.

Irak Cumhuriyeti Nüfus ve Pasaport Genel Müdürü Nashat Alkhafaji, Irak'a giriş vizelerinin artık tümüyle elektronik ortamda yapılabileceğini belirtti. Alkhafaji, bu altyapıya sahip ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğunu ifade ederek, işlemlerin bu hafta Ankara'da, gelecek hafta ise İstanbul'da başlayacağını açıkladı.

VİZE BAŞVURULARI 24 SAATTE SONUÇLANACAK

Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Al-Bahadli ise yeni vize sisteminin getirdiği kolaylıkları detaylandırdı. Bahadli, söz konusu vize işlemlerinin ilk kez yatırımcılara ve iş insanlarına verilmek üzere uygulanacağını ve başvuruların 24 saat gibi kısa bir sürede sonuçlanabileceğini dile getirdi.

Bahadli, bu vizenin uzatılma imkanının da bulunduğunu belirterek, tüm bu kolaylaştırmaların Türkiye Cumhuriyeti'nden yatırımcı ve iş insanlarının Irak içinde yatırım ve iş yapma imkanlarını kolaylaştırma hedefiyle yapıldığını sözlerine ekledi.