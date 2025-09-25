Türkiye-ABD arasında 'nükleer' anlaşma imzalandı

Dünyanın gözü, bugün Erdoğan ile Trump arasında gerçekleştirilen kritik görüşmedeydi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede ele alınan konulardan ilki belli oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda kritik görüşmede Türkiye ile ABD arasından enerji anlaşması imzalandığını duyurdu.

İmza atılma anına ilişkin fotoğraflar da paylaşan Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump'ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladık.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık.

Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık.

Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum."