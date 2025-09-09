Turistleri taşıyan otobüs alev topuna döndü: Yangın 3 araca daha sıçradı

Yayınlanma:
İstanbul Şişli’de turistleri taşıyan tur otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevler kısa süre içinde tüm otobüsü sararken yolcular tahliye edildi. Otobüste başlayan yangın park halinde bulunan 3 otomobile daha sıçradı. Otobüsün alev topuna döndüğü anlar anbean kaydedildi.

İstanbul Şişli’de bulunan Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde hareket eden bir tur otobüsünde yangın çıktı. Turistleri taşıyan otobüsün aniden alev alması üzerine, durumu fark eden şoför, otobüsü kenara çekerek yolcuları tahliye etti. Motor kısmından başlayan yangın bütün otobüsü sararken o anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

istanbul-sislide-turistleri-tasiyan-t-904349-268659.jpg

ALEVLER 3 ARACA DAHA SIÇRADI!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yolcular, olaydan yara almadan kurtuldu. Otobüste başlayan yangın, yol kenarında park halinde bulunan 3 araca daha sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otobüs ve 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. 1 otomobilde ise hasar meydana geldi.

Yangın sebebiyle Büyükdere Caddesi tamamen trafiğe kapandı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yanan otobüs ve otomobiller kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

istanbul-sislide-turistleri-tasiyan-t-904351-268659.jpg

“BANA GİRME YANGIN VAR DEDİLER”

Park halindeki aracı hasar gören Gökhan Paksoy, konuya ilişkin “Ben restoranda yemek yiyordum, arkadaşlar yangın var dediler. Gelip baktığımda otobüsün yandığını gördüm. Araçların hepsi beyaz olduğu için ben kendi aracımı göremedim tabii, sonra plakadan fark ettim. Bana girme yangın var dediler ama içinde değerli eşyalar var, araç da emanet girmek zorunda kaldım." sözlerini sarf etti.

Paksoy, sözlerinin devamında, "Arabam park halindeydi, hala da burada tutanak tutacaklar. Otobüsün ön tarafında yangın vardı, geri geri geldiğim için benim arka tampon ve farlar falan hepsi yandı. Yani ufak bir zararla atlattım, diğerlerinin zararı daha büyük. Benim arabamla birlikte 3 araba var. İkisi kullanılamaz halde, benim arabada sadece arka tarafta tampon bölgesinde bir hasar var o da halledilecek inşallah. İtfaiyeci arkadaşlar tutanak tutacaklarını söylediler. Araç park halinde galiba, turistleri taşıyor. Burada indirdiğinde motordan kaynaklandığını söylüyorlar. Yangın çıktığında içinde insanlar varmış, boşaltmışlar" ifadelerini kulandı.

