Yangın 1 saat 15 dakika sonra kontrol altına alındı
Merkeze bağlı Çınarlı köyü yakınlarındaki ormanda saat 13.00'da yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
1 SAAT 15 DAKİKA SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'de merkeze bağlı Çınarlı köyü yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında çıkan ve tedbir amacıyla boşaltılan Çanakkale Fen Lisesi ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi’nin bahçesine ulaşan alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle saat 14.15 sıralarında kontrol altına alındı. Olay yeri ekipleri yangının çıkış noktası olduğu değerlendirilen bölgede inceleme yaptı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak:DHA