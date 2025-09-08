Yangın 1 saat 15 dakika sonra kontrol altına alındı

Yangın 1 saat 15 dakika sonra kontrol altına alındı
Yayınlanma:
Çanakkale'de çıkan orman yangını, ekipler tarafından yapılan havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Çınarlı köyü yakınlarındaki ormanda saat 13.00'da yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

anakkalede-orman-yangini-1.jpg

1 SAAT 15 DAKİKA SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'de merkeze bağlı Çınarlı köyü yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında çıkan ve tedbir amacıyla boşaltılan Çanakkale Fen Lisesi ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi’nin bahçesine ulaşan alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

anakkalede-orman-yangini-4.jpg

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle saat 14.15 sıralarında kontrol altına alındı. Olay yeri ekipleri yangının çıkış noktası olduğu değerlendirilen bölgede inceleme yaptı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

canakkalede-orman-yangini-2.jpg

canakkalede-orman-yangini-3.jpg

Kaynak:DHA

