Antalya’daki orman yangını kontrol altında!

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde otogar arkasında bulunan ormanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edilirken alevlere karadan arazözler, orman işçileri ve gönüllülerle, havadan da helikopterle müdahale edildi.

YAKLAŞIK 1 BUÇUK SAATİN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ!

Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılırken yangına 2 uçak, 2 helikopterin havadan, 9 arazözün yanı sıra Orman İşletme Şefliği, AFAD, Kemer Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, KEMKUT ve gönüllülerle birlikte 80 civarında kişiyle müdahale edildiği ifade edildi. Kaymakam Ahmet Solmaz ve belediye yetkilileri yangın bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.

