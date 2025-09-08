Okullardaki ilk ders 'Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak' diyerek açıkladı: 'Bugünkü iktidarın yaptığını yapma!'

2025-2026 eğitim öğretim döneminin başladı. Okullarda ilk derste ise “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” başlıklı bir konu işlendi.

Bu kapsamda ilkokul öğrencilerine fidan da dağıtılacağı belirtildi. T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz bugünkü köşesinde "Okullarda ilk ders" konulu bir yazı kaleme aldı. Yazıda, iktidara yakın şirketlerin yok ettiği ormanların yangında yok olan ormanlardan daha fazla olduğu belirtildi. Yazıda, "Bu ders için öğretmenlere nasıl bir çerçeve verildi bilmiyorum ama aslına bakarsanız bir tek cümleye sığabilecek bir ders: Bugünkü iktidarın yaptığını yapma!" denildi.

İŞTE TALANIN BİLANÇOSU

Yazıda, "Verimsiz kömür sahaları için ormanları yok etme planları, “ÇED raporu gerekmez” kestirmeciliğiyle yandaş şirketlere dağıtılan maden ruhsatları derken yok olan ormanlarımız, yangınla yok olan ormanlarımızdan çok daha fazla.

Müteahhit çetelerine yüksek kâr getiren “geçiş garantili otoyollar” yaptırmak için son 12 yılda yok edilen orman alanı 60 bin hektarın üzerinde.

3 yıl önce Muğla’da yaşadığımız ve yeterli müdahale olmadığı için söndürülemeyip yanan orman alanının 4 bin 300 hektar olduğunu da söyleyeyim ki bu yüzden kaybedilen orman alanın büyüklüğü daha iyi anlaşılsın.

Ulaşım projeleri için yok edilen orman alanı sadece 2024 yılında 2 bin 883 hektar oldu.

Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi’nin açıklamasına göre 2021 yılına kadar 95 bin hektar orman yangınlar ile yok olurken aynı süre içinde madencilik nedeniyle yok edilen orman alanı 109 bin hektar oldu" ifadeleri yer aldı.