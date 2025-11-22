Tur otobüsü ve otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi. Ürgüp-Avanos kavşağında gece saatlerinde meydana gelen kazada, Latin Amerikalı turistleri taşıyan 34 DPD 669 plakalı tur otobüsü ile 38 AOY 914 plakalı otomobil çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan Hakan Çeklicek ve üniversite öğrencisi Ezgi Karael, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan 3 kişinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Nevşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken, çarpışmanın nedeni ve sorumluların tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.