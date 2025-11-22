Tur otobüsü ve otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

Yayınlanma:
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir tur otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada ölenlerden birinin üniversite öğrencisi olduğu belirlendi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi. Ürgüp-Avanos kavşağında gece saatlerinde meydana gelen kazada, Latin Amerikalı turistleri taşıyan 34 DPD 669 plakalı tur otobüsü ile 38 AOY 914 plakalı otomobil çarpıştı.

Katliam gibi kaza: Otobüs uçurumdan yuvarlandı! En az 37 ölü varKatliam gibi kaza: Otobüs uçurumdan yuvarlandı! En az 37 ölü var

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan Hakan Çeklicek ve üniversite öğrencisi Ezgi Karael, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan 3 kişinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Suudi Arabistan'da umre otobüsü tankerle çarpıştı: 45 kişi hayatını kaybettiSuudi Arabistan'da umre otobüsü tankerle çarpıştı: 45 kişi hayatını kaybetti

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Nevşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken, çarpışmanın nedeni ve sorumluların tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Türkiye
Edirne’de depo yangını! Tüm eşyalar küle döndü
Edirne’de depo yangını! Tüm eşyalar küle döndü
Çatı katında uyuşturucu üreten şahsa operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Çatı katında uyuşturucu üreten şahsa operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama