Katliam gibi kaza: Otobüs uçurumdan yuvarlandı! En az 37 ölü var

Yayınlanma:
Peru'nun Arequipa bölgesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün bir kamyonetle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu en az 37 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Peru'nun Arequipa bölgesinde Llamosas firmasına ait yolcu otobüsü, Chala kasabasından Arequipa şehrine doğru seyir halindeyken, Camaná vilayetine bağlı Ocoña'da henüz bilinmeyen bir nedenle bir kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otobüs, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

ÖLÜ SAYISI SAATLER İÇİNDE YÜKSELDİ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Peru'nun önde gelen medya kuruluşlarından RPP'ye konuşan Arequipa İl Sağlık Müdürü Walther Oporto, ilk başta can kaybının 17 olarak belirlendiğini ancak kurtarma çalışmaları ilerledikçe bu sayının korkunç bir şekilde arttığını söyledi. Oporto, "Maalesef kaza yerinde 36, hastanede ise 1 kişi olmak üzere toplam 37 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini teyit ettik. Bu sayının nihai rakam olacağını düşünüyoruz" dedi.

g5japqawuaanvsi.jpg

BELEDİYE BAŞKANI: BURASI ÇOK TEHLİKELİ BİR BÖLGE

Kazanın yaşandığı Ocoña'nın Belediye Başkanı Waldor Llerena, bölgenin "kazalara davetiye çıkardığını" ve daha önce de benzer ölümlü kazaların yaşandığını belirtti. Llerena, "Yıllar önce başka bir firmaya ait otobüs yine aynı noktada uçuruma yuvarlanmıştı. Bu otoyolda sayısız kaza ve can kaybı yaşadık" diye konuştu.

g5japrjwwaavzsz.jpg

Yolda uyarı levhaları ve bariyerler olmasına rağmen kazanın meydana geldiğini belirten Belediye Başkanı, "Bazen aracın ağırlığı, aşırı hız ve biraz da dikkatsizlik bir araya gelince bu tür facialar yaşanabiliyor. Maalesef bu sabah olan da buydu" diyerek kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Dünya
Hindistan uçağında bomba paniği! Apar topar iniş yaptı
Hindistan uçağında bomba paniği! Apar topar iniş yaptı
Trump ve Şara arasında trajikomik diyalog: Kaç eşin var?
Trump ve Şara arasında trajikomik diyalog: Kaç eşin var?