Katliam gibi kaza: Otobüs uçurumdan yuvarlandı! En az 37 ölü var

Peru'nun Arequipa bölgesinde Llamosas firmasına ait yolcu otobüsü, Chala kasabasından Arequipa şehrine doğru seyir halindeyken, Camaná vilayetine bağlı Ocoña'da henüz bilinmeyen bir nedenle bir kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otobüs, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

ÖLÜ SAYISI SAATLER İÇİNDE YÜKSELDİ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Peru'nun önde gelen medya kuruluşlarından RPP'ye konuşan Arequipa İl Sağlık Müdürü Walther Oporto, ilk başta can kaybının 17 olarak belirlendiğini ancak kurtarma çalışmaları ilerledikçe bu sayının korkunç bir şekilde arttığını söyledi. Oporto, "Maalesef kaza yerinde 36, hastanede ise 1 kişi olmak üzere toplam 37 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini teyit ettik. Bu sayının nihai rakam olacağını düşünüyoruz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: BURASI ÇOK TEHLİKELİ BİR BÖLGE

Kazanın yaşandığı Ocoña'nın Belediye Başkanı Waldor Llerena, bölgenin "kazalara davetiye çıkardığını" ve daha önce de benzer ölümlü kazaların yaşandığını belirtti. Llerena, "Yıllar önce başka bir firmaya ait otobüs yine aynı noktada uçuruma yuvarlanmıştı. Bu otoyolda sayısız kaza ve can kaybı yaşadık" diye konuştu.

Yolda uyarı levhaları ve bariyerler olmasına rağmen kazanın meydana geldiğini belirten Belediye Başkanı, "Bazen aracın ağırlığı, aşırı hız ve biraz da dikkatsizlik bir araya gelince bu tür facialar yaşanabiliyor. Maalesef bu sabah olan da buydu" diyerek kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılması gerektiğini vurguladı.