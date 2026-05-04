Tunceli'de Munzur Çayı taştı: Ovacık yolu ulaşıma kapatıldı

Tunceli'de sağanak yağış sonrası taşan Munzur Çayı, Tunceli-Ovacık kara yolunu ulaşıma kapattı. Bölgedeki bir asma köprü de sel suları nedeniyle zarar gördü.

Tunceli'de etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar, Munzur Çayı’nın taşmasına neden oldu. Taşkın sonucu Tunceli-Ovacık kara yolu sular altında kalarak araç trafiğine tamamen kapatıldı.

KARA YOLU SU ALTINDA KALDI

Sağanağın etkisiyle debisi yükselen Munzur Çayı, yatağından taşarak kara yoluna ulaştı. Özellikle Laç Deresi ve Venk Köprüsü mevkilerinde yolun tamamen suyla kaplanması üzerine, güvenlik gerekçesiyle ulaşım durduruldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

ASMA KÖPRÜ ZARAR GÖRDÜ

Taşkın sadece ana yolları değil, köy yollarını da olumsuz etkiledi. Ovacık ilçesindeki Yaygünü köyü ile ilçe merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan asma köprü, yükselen suların etkisiyle hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, bölgedeki yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak sürücülerin ve vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları ve alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini belirtti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

