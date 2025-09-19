Tunceli'de feribot seferleri iptal edildi

Tunceli'de feribot seferleri iptal edildi
Yayınlanma:
Tunceli'de Çemişgezek-Elazığ feribot seferleri şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildi.

Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri iptal edildi.

Çemişgezek Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Çemişgezek-Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri aşırı rüzgar nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.​​​​​​

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

