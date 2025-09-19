O illerde kıyamet kopacak! Meteoroloji tek tek uyardı: Sel fırtına yıldırım
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 19 Eylül tarihli hava tahmin raporuna göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz’in büyük bölümü (Çorum hariç) ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Yağışların, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Güney ve doğu bölgelerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında; diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek.
MGM'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!
Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle; sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
FIRTINA UYARISI DA VAR
Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli rüzgâr; Karadeniz kıyılarında ise yer yer fırtına bekleniyor. Vatandaşların tedbirli olması istendi.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU!
Marmara
Parçalı yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusunda aralıklı sağanak bekleniyor. Rüzgar güney kesimlerde kuvvetli.
İstanbul: 25 derece, Anadolu yakasında sabah saatlerinde sağanak
Bursa: 24 derece, parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 25 derece, parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale: 26 derece, parçalı bulutlu
Ege
Az bulutlu ve açık. Kuzey çevrelerde zamanla parçalı bulutlu. Rüzgar kuzeyden kuvvetli.
İzmir: 29 derece, az bulutlu
Manisa: 28 derece, az bulutlu
Denizli: 27 derece, az bulutlu
Afyonkarahisar: 20 derece, parçalı bulutlu
Akdeniz
Genel olarak parçalı az bulutlu. Doğusunda bulutlanma artıyor. İç kesimlerde rüzgar kuvvetli.
Antalya: 34 derece, az bulutlu
Adana: 32 derece, çok bulutlu
Hatay: 31 derece, parçalı ve çok bulutlu
Burdur: 23 derece, parçalı bulutlu
İç Anadolu
Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı bulutlu. Güney ve doğuda rüzgar kuvvetli.
Ankara: 21 derece, parçalı bulutlu
Konya: 21 derece, az bulutlu
Eskişehir: 20 derece, parçalı bulutlu
Çankırı: 21 derece, parçalı bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı çok bulutlu. Genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar kıyıda kuvvetli olabilir.
Zonguldak: 22 derece, kuvvetli sağanak
Sinop: 25 derece, kuvvetli sağanak
Düzce: 21 derece, sağanak
Bolu: 19 derece, sağanak
Orta ve Doğu Karadeniz
Çorum hariç tüm bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kıyılar ve Artvin çevresi kuvvetli yağış alabilir.
Rüzgar kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde esecek.
Samsun: 23 derece, kuvvetli sağanak
Trabzon: 23 derece, kuvvetli sağanak
Rize: 24 derece, kuvvetli sağanak
Amasya: 23 derece, sağanak
Doğu Anadolu
Parçalı bulutlu. Kuzey ve doğuda sağanak bekleniyor. Kuzeydoğuda yağışlar kuvvetli. Rüzgar batıda kuzeyli, güneydoğuda güneyli kuvvetli.
Erzurum: 16 derece, kuzeydoğuda kuvvetli sağanak
Kars: 12 derece, kuvvetli sağanak
Van: 20 derece, sağanak
Malatya: 24 derece, parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu. Önemli bir meteorolojik risk beklenmiyor.
Diyarbakır: 28 derece, az bulutlu
Gaziantep: 28 derece, parçalı bulutlu
Mardin: 26 derece, az bulutlu
Siirt: 27 derece, az bulutlu