O illerde kıyamet kopacak! Meteoroloji tek tek uyardı: Sel fırtına yıldırım

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 19 Eylül tarihli hava tahmin raporuna göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz’in büyük bölümü (Çorum hariç) ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Güney ve doğu bölgelerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında; diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek.

MGM'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle; sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

FIRTINA UYARISI DA VAR

Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli rüzgâr; Karadeniz kıyılarında ise yer yer fırtına bekleniyor. Vatandaşların tedbirli olması istendi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU!

Marmara

Parçalı yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusunda aralıklı sağanak bekleniyor. Rüzgar güney kesimlerde kuvvetli.

İstanbul: 25 derece, Anadolu yakasında sabah saatlerinde sağanak

Bursa: 24 derece, parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 25 derece, parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 26 derece, parçalı bulutlu

Ege

Az bulutlu ve açık. Kuzey çevrelerde zamanla parçalı bulutlu. Rüzgar kuzeyden kuvvetli.

İzmir: 29 derece, az bulutlu

Manisa: 28 derece, az bulutlu

Denizli: 27 derece, az bulutlu

Afyonkarahisar: 20 derece, parçalı bulutlu

Akdeniz

Genel olarak parçalı az bulutlu. Doğusunda bulutlanma artıyor. İç kesimlerde rüzgar kuvvetli.

Antalya: 34 derece, az bulutlu

Adana: 32 derece, çok bulutlu

Hatay: 31 derece, parçalı ve çok bulutlu

Burdur: 23 derece, parçalı bulutlu

İç Anadolu

Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı bulutlu. Güney ve doğuda rüzgar kuvvetli.

Ankara: 21 derece, parçalı bulutlu

Konya: 21 derece, az bulutlu

Eskişehir: 20 derece, parçalı bulutlu

Çankırı: 21 derece, parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı çok bulutlu. Genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar kıyıda kuvvetli olabilir.

Zonguldak: 22 derece, kuvvetli sağanak

Sinop: 25 derece, kuvvetli sağanak

Düzce: 21 derece, sağanak

Bolu: 19 derece, sağanak

Orta ve Doğu Karadeniz

Çorum hariç tüm bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kıyılar ve Artvin çevresi kuvvetli yağış alabilir.

Rüzgar kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde esecek.

Samsun: 23 derece, kuvvetli sağanak

Trabzon: 23 derece, kuvvetli sağanak

Rize: 24 derece, kuvvetli sağanak

Amasya: 23 derece, sağanak

Doğu Anadolu

Parçalı bulutlu. Kuzey ve doğuda sağanak bekleniyor. Kuzeydoğuda yağışlar kuvvetli. Rüzgar batıda kuzeyli, güneydoğuda güneyli kuvvetli.

Erzurum: 16 derece, kuzeydoğuda kuvvetli sağanak

Kars: 12 derece, kuvvetli sağanak

Van: 20 derece, sağanak

Malatya: 24 derece, parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu. Önemli bir meteorolojik risk beklenmiyor.

Diyarbakır: 28 derece, az bulutlu

Gaziantep: 28 derece, parçalı bulutlu

Mardin: 26 derece, az bulutlu

Siirt: 27 derece, az bulutlu