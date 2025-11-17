Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif

Tunç Çağı'ndan Osmanlı'ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye'de büyük keşif
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında, su altı arkeologları tarafından yürütülen su altı yüzey araştırmalarında, Tunç Çağı’ndan Osmanlı dönemine uzanan antik yapılar ve batık gemiler bulundu.

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında yürütülen su altı yüzey araştırmalarında, tarihin akışını değiştirecek yeni keşifler bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı ve Araştırma Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz başkanlığındaki ekibin, “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında ileri teknoloji sonar cihazları ve su altı robotlarıyla bölgede yürüttüğü kapsamlı bir çalışma devam ediyor.

ANTİK DEMİRLEME YERİ İLE 3 YENİ GEMİ BATIĞI BULUNDU

Çalışmalarda, Tunç Çağı’ndan Osmanlı dönemine kadar uzanan bir antik demirleme yeri ile 3 yeni gemi batığı keşfedildi.

BİNLERCE YILLIK DENİZCİLİK TARİHİ YENİDEN YAZILABİLİR

Fethiye kıyılarında yapılan incelemeler sonucunda, MÖ 4. yüzyıla ve MS 6. yüzyıla tarihlenen bir demirleme alanı belirlendi. Bu alanda Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya kadar geçen yaklaşık 2 bin 500 yıllık süreçte çok sayıda geminin demir attığı tespit edildi.

Fethiye kıyısında daha önce hiç bilinmeyen bir demirleme yerini kayda geçirdiklerine dikkat çeken Doç. Dr. Hakan Öniz, “Çapalar, gemilerin yüzyıllar boyunca burada fırtınalardan korunmak için durduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Çoğunlukla Mısır, Filistin, Lübnan, Suriye, Hatay ve Kilikya kıyılarından gelen gemilerin buraya demirlediğinin değerlendirildiğini belirten Öniz, fırtınalarda halatlarını koparıp kaçamayan gemilerden bırakılan çapaların bugün arkeologlar için önemli birer tarih işaret olduğunu vurguladı.

Doğudan aniden çıkan sert rüzgâr nedeniyle kaçamayan üç geminin bölgede battığını belirten Öniz, “Her bir batık bizim için bir kitap. Hangi dönemde ne üretildiğini, hangi limanlarla ticaret yapıldığını, amforaların nereden geldiğini bu batıklardan anlayabiliyoruz” dedi.

Çıkarılan eserlerin, 2026 sonunda açılması planlanan Kemer Akdeniz Sualtı Arkeoloji Müzesinde sergilenmesi hedefleniyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

