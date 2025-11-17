Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif

Adıyaman'da Kommagene uygarlığının beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kentinde yürütülen kazılarda, Roma döneminden kalma yaklaşık 1500 yıllık bir yaşam alanı bulundu.

Kommagene uygarlığının beş büyük kentinden biri olan Adıyaman'daki Perre Antik Kentinde 2001 yılından bu yana süren arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.

Daha önce de Roma çeşmesi, blok taş yapılar, su kanalları ve çeşitli mimari kalıntıların gün yüzüne çıkarıldığı çalışmalarda, Roma dönemine ait yaklaşık 1500 yıllık bir yaşam alanı bulundu.

Adıyaman Müze Müdürlüğü koordinasyonunda 20 işçi ve 4 arkeologla yürütülen kazılarda, 154 metrekarelik yeni bir konut alanı tespit edildi. Yapıda bir tandır, iki oda ve gündelik yaşama işaret eden çok sayıda buluntu bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken

ALANDA SİKKELER, BRONZ OBJELER VE ÇEŞİTLİ GÜNLÜK KULLANIM EŞYALARI BULUNDU

Kazı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, bu sezonda önemli keşiflere ulaşıldığını belirtti.

Çalışmalarla bazilika çevresindeki mimari dokunun yeniden belirginleştiğini ifade eden Yelken, yapının hemen yanında Cennet Mozaiği ile bilinen bazilikanın yer aldığını vurguladı.

ALANIN BİR KONUT OLARAK KULLANILDIĞINI GÖSTEREN KALINTILAR BULUNDU

Yelken, alanda keşfedilen tandır ve iki odalı mimarinin, alanın bir konut olarak kullanıldığını kantıladığını söyledi.

Tandırın varlığının alandaki yaşamın aktif olduğunu ortaya koyduğunu belirten Yelken, "Günümüzden yaklaşık 1500 yıl önce inşa edilen bu yapı, Roma dönemine ait nadir bir yaşam örneği” diye konuştu.

Yelken, Perre Antik Kentinin antik çağlarda ticaret ve askeri yolların kesiştiği bir konumda bulunduğunu hatırlatarak, bu nedenle kazılardan farklı türde buluntular elde edilmesinin doğal olduğuna dikkat çekti.

Yelken, “Önümüzdeki süreçte çok daha değerli eserlere ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

