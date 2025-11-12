Adıyaman'da ilk kez bulundu: 1800 yıllık sır ortaya çıktı

Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde 1800 yıllık oda mezarı bulundu. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, Kuyulu köyü yakınlarındaki antik kentte bu sene yapılan kazı çalışmaları kapsamında yeni oda mezarı bulduklarını dile getirdi.

Nitelikli bir oda mezarını gün yüzüne çıkardıklarını söyleyen Alkan, "İçeri girdiğimizde kline sahnesi, kadın büstü ve vazo bulunmakta. Aynı zamanda mezarın tavan kısmında ise çapraz figürler yer almakta." ifadelerini kullandı.

"YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİMİZ GELİYOR"

Antik kentte ilk kez bu tür bir mezarla karşılaştıklarını vurgulayan Alkan, şöyle konuştu:

"Buraya yerli ve yabancı turistlerimiz geliyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından burada çeşitli tanıtımlar yapılmasıyla günden güne ziyaretçi sayılarımız artmakta."