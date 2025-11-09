8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nin desteğiyle İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yer alan Ulucak Höyüğü’nde, yürütülen kazılarda, Neolitik Dönem’e ait seramik üretim atölyesi gün yüzüne çıkarıldı.

8 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen üretim alanında üretimi yarım kalmış kaplar, kil kalıplar, boya taşları ve fırınlar bulundu.

"TAMAMEN YANARAK KORUNDUĞU İÇİN ORİJİNAL HALİYLE ELE GEÇTİ"

Kazı başkanlığını yürüten Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik, Ulucak Höyüğü’nün Batı Anadolu’da yerleşik yaşama geçişin en önemli kanıtlarından biri olduğunu belirtti.

Seramik atölyesinin yaklaşık 300 metrekarelik büyük bir alanı kapladığına dikkat çeken Çevik, "Yapı, günümüzden 8 bin yıl önceye tarihleniyor ve tamamen yanarak korunduğu için buluntular orijinal haliyle ele geçti. Bu, Neolitik Dönem’de uzmanlaşmış üretimin ilk somut kanıtı” dedi.

"HEM KADIN HEM ERKEK USTALAR BİRLİKTE ÇALIŞMIŞ"

Kazı alanında yapılan çalışmalarda, seramik parçaları üzerindeki parmak izlerinden üretimin yalnızca erkeklere ait olmadığı, kadınların da aktif rol aldığı belirlendi.

Kazı alanında şu ana kadar içinde fırınların olduğu 7 oda tespit edilğini belirten Çevik, “Buluntular, üretimin tek cinsiyete dayalı olmadığını gösteriyor. Hem kadın hem erkek ustalar birlikte çalışmış” diye konuştu.

Çevik, bunların bazılarında boya hazırlama, bazılarında ise seramik pişirme işlemlerinin yapıldığını belirterek, “Bir odada diğerlerinden daha büyük bir fırın bulduk. Muhtemelen seramiklerin pişirildiği ana fırın burasıydı” ifadelerini kullandı.

Günümüzde çevresinde yaklaşık 500 fabrikanın bulunduğu Ulucak bölgesinin, 8 bin yıl önce de üretim merkezi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çevik, “Seramik geleneği binlerce yıldır bu topraklarda sürüyor” dedi.