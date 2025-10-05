Lidyalıların dev suru ortaya çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yer alan Manyas Gölü kıyısındaki Daskyleion Antik Kenti’nde, Lidyalılara ait 2 bin 700 yıllık surun 72 metrelik bölümü gün yüzüne çıkarıldı. 157 metre uzunluğa ulaşabileceği tahmin edilen surun, turizme katkı sağlaması bekleniyor.

Ergili Mahallesi'nde bulunan Daskyleion Antik Kenti'nde kazılar, 1954’ten bu yana sürüyor. Son yıllarda çalışmalar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Kaan İren başkanlığında yürütülüyor. Bu yılki kazılar Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel yönetimlerin desteğiyle 20 kişilik ekip tarafından gerçekleştiriliyor.

Geçen yıl, daha önce tespit edilen Frig surunun doğusunda, Lidyalılar tarafından andezit ve kireç taşından inşa edilmiş yeni bir sur duvarı bulundu. Bu yılki kazılar da bu alan üzerine yoğunlaştı.

GORDİON İLE BENZER

Kazı alanında gün yüzüne çıkarılan Lidya surunun benzerinin Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Gordion Antik Kenti’nde görüldüğü belirtildi. 6,5 metre derinlikte korunan surun, ziyaretçiler için görsel açıdan dikkat çekici bir yapıya sahip olduğu vurgulandı.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Kaan İren, AA’ya yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Şu anda alanda Lidya suruna ait olan bir büyük kulenin açılması aşamasındayız. Bu alandaki çalışmalarımız da bütçemiz el verdiği sürece devam edecektir.”

Surların yapısına ilişkin olarak ise İren şu ifadeleri kullandı:

“Bu sur andezit ve kireç taşı bloklardan oluşmuştur. Milattan önce 7. yüzyıla tarihlenmektedir. Daskyleion aslında bir Frig kenti olmasına karşı 7. yüzyıldan itibaren Lidya kültürünün ve hakimiyetinin altındadır.”

Aynı zamanda bu yapının hem savunma hem de höyüğün dağılmasını önleyici bir destek duvarı olduğunu belirten İren, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Surun büyük bir görsel potansiyeli bulunuyor. Surun 6,5 metrelik yüksekliğini sergileyecek şekilde kazıldığında Daskyleion’u gezmeye gelenler, ilk bakışta büyük yüksek bir sur duvarıyla karşılaşacak. Bu da turistik açıdan, görsel açıdan son derece tatminkar bir görüntü oluşturacaktır. Bundan dolayı surun kazılmasına, ortaya çıkarılmasına ve değerlendirilmesine devam etmekteyiz.”

Daskyleion’da bugüne kadar Frigler, Misyalılar, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Doğu Roma ve Türkler dâhil birçok medeniyetin izleri bulundu. Kazıların önümüzdeki dönemde de süreceği açıklandı.