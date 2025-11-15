Plajda bulunan 100 yıllık zaman kapsülü şişenin dokunaklı hikayesi:

Avustralyalı bir aile, Batı Avustralya'daki Wharton Plajı'nı temizlerken inanılmaz bir tarihi keşifte bulundu. Eski bir Schweppes cam şişesinde , 100 yıldan uzun bir süre önce, tam olarak 15 Ağustos 1916'da gönderilmiş el yazısıyla yazılmış mektuplar buldular.

Kocası Peter ve kızı Felicity ile çöp toplayan Deb Brown, küçük şişenin "bulunmayı beklediğini" söyledi. Şişeyi açtıklarında içinde iki Avustralyalı askere ait mesajlarla karşılaştılar: Malcolm Neville (27) ve William Harley (37) .

CEPHEDEN GELEN MESAJLAR BİR ASIRDAN DAHA ESKİ

İki asker, 48. Avustralya Piyade Taburu'nu takviye etmek üzere Adelaide'den Avrupa'daki Batı Cephesi'ne gidiyordu .

Er Harley neşeyle, "Bu mesajı bulan herkesin, tıpkı bizim gibi iyi olmasını umuyoruz," diye yazdı. Yoldaşı Neville, annesine sallanan gemiye rağmen "çok mutlu" olduklarını ve "yemeklerin mükemmel" olduğunu belirten bir not ekledi.

ekran-goruntusu-2025-11-15-201124.png

Uzmanlar, mektupların askerler hâlâ Avustralya sularındayken şişeye atıldığına inanıyor. Şişe muhtemelen daha sonra kıyıya vurmuş ve güçlü dalgalar tarafından tekrar keşfedilene kadar kumların altında kalmış.

GÖLGE VE ŞANS SAYESİNDE KAĞIT HAYATTA KALDI

Zaman geçmesine rağmen, kurşun kalemle yazılmış metin hâlâ okunabiliyordu. Brown, verdiği demeçte, "Şişe uzun süre güneş ışığına veya deniz suyuna maruz kalsaydı, kağıt kesinlikle dağılırdı," dedi.

Deb Brown, mektupları okuduktan sonra askerlerin torunlarıyla iletişime geçti. William Harley'in torunu Ann Turner , keşif haberinin "ailesini tamamen şaşırttığını" söyledi. "İnanamayız; sanki büyükbabamız diğer taraftan bize gelmiş gibi."

HİKAYENİN TRAJİK AMA DOKUNAKLI SONU

Askerlerin kaderi ise farklıydı: Malcolm Neville, bir yıl sonra cephede öldü, arkadaşı Harley ise savaştan sağ kurtuldu ancak 1934 yılında Alman saldırısı sırasında maruz kaldığı gazdan kaynaklanan kanserden öldü.

Harley'nin torunu, bu keşfin onları aile geçmişine bağladığını söyledi: "Sanki bu mesaj bizi yüz yıl sonra yeniden bir araya getirdi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

