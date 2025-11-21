Tülay Hatimoğulları Dilovası'nda taziye ziyaretleri

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmişti.

HATİMOĞULLARI AİLELERİ ZİYARET ETTİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulundu.

Konuya ilişkin DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, Kocaeli'deki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden üçü çocuk 6 kişinin ailelerini ziyaret etti. İş cinayetlerine, emek sömürüsüne ve çocukların işçileştirilmesine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.