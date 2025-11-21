Tülay Hatimoğulları Dilovası'nda taziye ziyaretleri

Tülay Hatimoğulları Dilovası'nda taziye ziyaretleri
Yayınlanma:
Kocaeli'deki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın sonucu aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaşamını yitirmişti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, vefat edenlerin ailelerini ziyaret etti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmişti.

tulay-hatimogullari-dilovasi-ziyaret.jpg

HATİMOĞULLARI AİLELERİ ZİYARET ETTİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulundu.

tulay-hatimogullari-dilovasi.png

Konuya ilişkin DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, Kocaeli'deki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden üçü çocuk 6 kişinin ailelerini ziyaret etti. İş cinayetlerine, emek sömürüsüne ve çocukların işçileştirilmesine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

dem-parti-dilovasi.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

