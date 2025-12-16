TTB: Kişisel bilgilerin paylaşılması suçtur

Türk Tabipleri Birliği (TTB), gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Eskişehir Şehir Hastanesi ve Balıklı Rum Hastanesi çalışanı hekimler ile kamuoyunda tanınan kişilere ait tıbbi raporlar ve sağlık bilgilerinin bazı haber ajansları ve sosyal medya hesapları tarafından izinsiz paylaşıldığını belirterek "Kişilerin tıbbi bilgi ve verileri özel niteliklidir; izinsiz paylaşılması hak ihlali ve suçtur" açıklamasını yaptı.

Çocuk istismarına direnen doktorun iddianamesi iade edildi! 122 milyon lira da 112 bin lira çıkmıştı

"KİŞİSEL BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI SUÇTUR"

Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: