Çocuk istismarına direnen doktorun iddianamesi iade edildi! 122 milyon lira da 112 bin lira çıkmıştı

Yoksul çocuklara rapor yazıp, ilaç temin etmek suretiyle kamuyu zarara uğratmakla suçlanan Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Ayten Erdoğan hakkında açılan yolsuzluk davasında beklenmedik bi gelişme yaşandı.

Mahkeme tutuklu yargılanan Prof. Dr. Ayten Erdoğan'ın iddianamesinde eksiklik buldu.

ÇOCUK İSTİSMARINA DİRENEN DOKTORUN İDDİANAMESİ İADE EDİLDİ!

Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde, 2017-2021 yılları arasında görevli olarak çalışan Prof. Dr. Ayten Erdoğan'ın avukatı Çağrı Bağatur, mahkemenin iddianameyi iade ettiğini açıkladı.

İddianamede eksiklik bulunduğu için iade edildiğini ifade eden Bağatur, gizlilik kararı nedeniyle eksikliğin ne olduğuna dair bilgi alınamadığını söyledi.

Odatv'den Zeynep Çakır'ın haberine göre; Bağatur, İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyi iade etme gerekçesini şu örnekle açıkladı:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret ettiğimde, bana davasıyla ilgili hakimin dört tutuklama talebini gösterdi. MASAK ve HTS kayıtlarına istinaden yapılan tutuklamada Karalar 'Benim dosyamda bunlar yok' dedi. Yani bu ülkede hakimler dosyayı okumuyor"

122 MİLYON LİRA DA 112 BİN LİRA ÇIKMIŞTI

İktidara yakın medya, Prof. Dr. Ayten Erdoğan'ın istismar edilen çocuklara uğrayan çocuklara destek olurken yazdığı rapor ve ilaçlarla 112 milyon liralık yolsuzluk yaptığını iddia etmiş ve Erdoğan, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

İddia edilen zararı da açıklayan Çağrı Bağatur, "SGK raporunda geçen tutar 112 milyon değil, yalnızca 112 bin TL’dir. Bu da bir iddiadan ibarettir. SGK’nın ceza ve faizleriyle talep ettiği 204 bin 087 TL müvekkilim tarafından ödenmiştir. Milyonlarca liralık bir zarar söz konusu değildir" demişti.

MESLEĞİNİ CEZAEVİNDE DE YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Ayten Erdoğan'ın mesleğini cezaevinde de yapmaya devam ettiğini ifade eden Bağatur, şunları söylemişti:

"Hoca hapishanede 2 hasta almış yanına, onlara bakıyor. Öyle vicdanlı, öyle onurlu bir insan ki, insanın gözünden yaş geliyor. Hani ‘cüzdanıyla vicdanı arasına sıkışmak’ diye bir söz var ya, hoca hiçbir yere sıkışmamış vicdanıyla hareket etmiş."

"30 yıl devlette çalışmış bir hoca, üniversitede de hocalık yapmış bir artı bir evi var; MASAK raporuna göre eksi 90 bin liraymış (hesabı). Yani hocanın suçu, hastalarının sağlığını düşünmek ve vicdanlı olmak. Böyle bir şey için insan tutuklanmaz.."

"Ayten hoca çocuk psikiyatrisinin medar-ı iftiharı. Yüzlerce öğrenci yetiştirmiş, binlerce hasta bakmış ve hep hastayı öncelemiş bir insan. Hocaya yapılan bu zulmün nedeninin ne olduğunu henüz bulamadık."

ÇOCUK İSTİSMARINI KARŞI DİRENMİŞTİ

Vakit'in yazarı Hüseyin Üzmez, 16 sene önce 14 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettiği ortaya çıktı.

O dönem Adli Tıp Kurumu'nda çocuk psikiyatristi olan Ayten Erdoğan, mağdur çocuğun psikolojisinin bozulmadığı iddiasına itiraz etmiş, kurumdan istifa etmişti.

O dönem Erdoğan’ın mağdur bir çocuk için direnişi kamuoyunda takdir ile karşılanmıştı.