Tramvay yolunu kilitledi: Alkol testini de reddedince ehliyetini kaptırdı

Eskişehir'in Uluönder Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir trafik kazası yaşandı. Tamer T. idaresindeki 26 AHJ 509 plakalı otomobil, İsmet İnönü 2 Bulvarı'nda seyir halindeyken sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu tramvay yoluna çıktı.

TRAMVAY SEFERLERİ AKSADI

Aracın raylar üzerinde kalması nedeniyle tramvay seferleri geçici olarak durdu. Olay yerine gelen polis ekiplerine, aracından inen Tamer T.'nin zorluk çıkarması üzerine, sürücü karşıdaki Tepebaşı Polis Kontrol Merkezi'ne götürüldü.

POLİS VE ÇEVREDEKİLER ARACI İTEREK ÇIKARDI

Bu sırada, çevrede toplanan vatandaşlar ve polis ekipleri, otomobili tramvay raylarından fiziksel olarak kaldırarak çıkardı. Daha sonra bölgeye gelen çekici ile araç olay yerinden tamamen uzaklaştırıldı ve tramvay seferleri normale döndü.

EHLİYETE EL KONULDU

Polis merkezine götürülen sürücüden alkolmetre testi yapması istendi. Testi reddeden Tamer T. hakkında, alkollü araç kullanmaktan 26 bin 557 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.