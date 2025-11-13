Tramvay yolunu kilitledi: Alkol testini de reddedince ehliyetini kaptırdı

Tramvay yolunu kilitledi: Alkol testini de reddedince ehliyetini kaptırdı
Yayınlanma:
Eskişehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, aracını tramvay rayına soktu. Alkolmetre testini reddeden sürücüye 26 bin 557 lira para cezası kesildi ve ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Eskişehir'in Uluönder Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir trafik kazası yaşandı. Tamer T. idaresindeki 26 AHJ 509 plakalı otomobil, İsmet İnönü 2 Bulvarı'nda seyir halindeyken sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu tramvay yoluna çıktı.

TRAMVAY SEFERLERİ AKSADI

Aracın raylar üzerinde kalması nedeniyle tramvay seferleri geçici olarak durdu. Olay yerine gelen polis ekiplerine, aracından inen Tamer T.'nin zorluk çıkarması üzerine, sürücü karşıdaki Tepebaşı Polis Kontrol Merkezi'ne götürüldü.

Ehliyetine 2044'e kadar el konulmuştu: Engelli sürücü 6'ncı kez alkolden yakalanınca polise "Biraz daha içeyim" dediEhliyetine 2044'e kadar el konulmuştu: Engelli sürücü 6'ncı kez alkolden yakalanınca polise "Biraz daha içeyim" dedi

POLİS VE ÇEVREDEKİLER ARACI İTEREK ÇIKARDI

Bu sırada, çevrede toplanan vatandaşlar ve polis ekipleri, otomobili tramvay raylarından fiziksel olarak kaldırarak çıkardı. Daha sonra bölgeye gelen çekici ile araç olay yerinden tamamen uzaklaştırıldı ve tramvay seferleri normale döndü.

Alkollü yakalanınca 'AKP teşkilat başkanıyım' demişti: Eşi tutuklandıAlkollü yakalanınca 'AKP teşkilat başkanıyım' demişti: Eşi tutuklandı

EHLİYETE EL KONULDU

Polis merkezine götürülen sürücüden alkolmetre testi yapması istendi. Testi reddeden Tamer T. hakkında, alkollü araç kullanmaktan 26 bin 557 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

