Alkollü yakalanınca 'AKP teşkilat başkanıyım' demişti: Eşi tutuklandı

Yayınlanma:
Aydın'da trafikte başka bir kişiye ait engelli aracıyla alkollü olarak yakalanan ve halkı kin ve düşmanlığa sevk edici hakaret içerikli ifadeler kullanıp, polis memurlarına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Hakan Ünal, tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Girne Bulvarı’nda, saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 09 HB 601 plakalı otomobilin sürücüsünün tehlikeli araç kullandığı ihbarı üzerine polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu.

aydinda-alkollu-yakalanip-hakaret-icer-1009010-299291.jpg

'AKP TEŞKİLAT BAŞKANIYIM' DEDİ, VEKİLİ ARADI

Ancak, otomobil sürücüsü ihtara uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Otomobil, Girne Bulvarı'nda durdurdu. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Hakan Ünal’ın 2.09 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Hakan Ünal ile kendisi gibi alkollü olan eşi cezadan kurtulmaya çalıştı. Ceza uygulanmaması ve ehliyetine el konulmaması için eşi Berna Kübra Ünal, kendisini “AK Parti teşkilat başkanı” olarak tanıtıp AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ı arayarak yardım istedi. Savaş’ın bu talebi reddettiği öğrenildi.

Sürücü Ünal, bu sırada küfredip, hakaretlerde bulundu. Alkollü sürücü Ünal, gözaltına alınıp polis merkezine götürülürken, kayınbiraderine ait olan engelli otomobili ise otoparka çekildi.

aydinda-alkollu-yakalanip-hakaret-icer-1008975-299291.jpg

AYDIN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Aydın Valiliği de olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 9 bin 268 TL idari para cezası kesildiği belirtilip, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulduğu bildirildi. Görüntülerden Hakan Ünal’ın, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici ve hareketli içerikli ifadeler kullandığı ve görevli polis memurlarına hareket ve tehdit içeren sözler sarf ettiğinin tespit edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

aydinda-alkollu-yakalanip-hakaret-icer-1008978-299291.jpg

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından hakkında adli işlem başlatılan Hakan Ünal, polisteki işlemlerinin ardından bugün mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Ünal, çıkarıldığı mahkemece 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

